ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde convocan huelga general en Hegoalde el 17 de marzo por un SMI propio
Este anuncio ha sido realizado en el marco de una rueda de prensa ofrecida por estas centrales sindicales en Bilbao, en la que han señalado que esta iniciativa se desarrollará bajo el lema 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1500 euro. Mejorar salarios para repartir la riqueza'.
Este anuncio ha sido realizado en el marco de una rueda de prensa ofrecida por estas centrales sindicales en Bilbao, en la que han señalado que esta iniciativa se desarrollará bajo el lema 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1.500 euro. Mejorar salarios para repartir la riqueza'.
En la comparecencia, los sindicatos han denunciado la "agresión antidemocrática" recibida por parte de las instituciones políticas de Euskadi y Navarra, "que ni siquiera han admitido a trámite el debate de un SMI propio", que se había planteado a través de una ILP.
Asimismo, han criticado que Confebask y CEN se hayan negado a negociar un SMI propio por medio de la negociación colectiva intersectorial.
Por ello, ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde han acordado dar una respuesta "contundente" a los Gobiernos vasco y navarro, así como a las patronales Confebask y CEN, convocando una huelga general para el 17 de marzo.
