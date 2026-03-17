HUELGA 17M
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Piquetes cierran la carretera de entrada a Bilbao, en San Mamés

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Piketeek Bilboko irteerako errepidea itxi dute, San Mamesen
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EITB

Última actualización

Al grito de "Gaur, greba orokorra" ("Hoy, huelga general") y "Borroka da bide bakarra" ("La lucha es el único camino"), un grupo de personas ha cerrado la carretera de salida de Bilbao por San Mamés a primera hora de la mañana.

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