Torresek "diskriminazioak" iragarri ditu "parte hartu nahi ez duten" sindikatuentzako partaidetzari buruzko euskal legean

Lehendakariordeak adierazi duenez, etorkizuneko legeak "eragile sozialen parte-hartze faltaren ondorioak" arautuko ditu, haien parte-hartzea "derrigorrezkoa" izan dadin.

mikel torres
Mikel Torres lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu kontseilaria artxiboko irudi batean.
Agentziak | EITB

Mikel Torres lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak ohartarazi duenez, Parte-hartze Instituzionalari buruzko euskal legean "diskriminazioak" eta "ondorioak" egongo dira zuzendaritza organo kolegiatuetan parte hartu nahi ez duten gizarte eragileentzat. Torresek esan duenez, lege honek "elkarrizketa sozialak Euskadin duen egitura-papera sendotu nahi du".

Torresek astearte honetan egin ditu adierazpen horiek, Euskadiko Gizarte Elkarrizketarako Mahaiko bileraren ondoren. Horretan, Eusko Jaurlaritzak, Confebaskek eta CC.OO. eta UGT sindikatuek parte hartzen dute (Euskadin gehiengoa duten bi sindikatuek, ELAk eta LABek, ez dute parte hartzen), eta Parte-hartze Instituzionalari buruzko etorkizuneko euskal legearen oinarriak adostu dituzte. Horrez gainera, Ekialde Ertaineko gatazkaren ondorio ekonomikoei aurre egiteko, langileentzako prestakuntza-eredu propioaren garapenean aurrera egiteko eta euskal lan-merkatuan migrazioei buruzko lantalde bat sortzeko neurri-sorta bat ere hitzartu dute.

Foro horretan "Euskadin erakundeen parte-hartzea eta elkarrizketa soziala indartzeko esparru komun eta egonkor bat ezartzea" adostu dute, etorkizuneko lege baten bidez. Torresek adierazi duenez, "parte hartu nahi ez dutenek ezin dute parte hartzen dutenen onura bera izan".

Lehendakariordeak adierazi du etorkizuneko legeak "eragile sozialen parte-hartze faltaren ondorioak" arautuko dituela, haien parte-hartzea "derrigorrezkoa" izan dadin.

Torresek aurreratu duenez, etorkizuneko arauaren oinarrien garapena "zehazteke eta lantzeke dago oraindik", baina sindikatuek parte hartu nahi izateko "eragin positiboa" izan nahi duela azpimarratu du, eta, beraz, "parte hartu nahi ez dutenei buruzko diskriminazioa" aurreikusi dute.

EIBAR (GIPUZKOA), 14/04/2026.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (2i); el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez (d); la viceconsejera vasca de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón; y el alcalde de Jon Iraola (2d); han participado este martes en la celebración del reciente reconocimiento de Eibar como Lugar de Memoria Democrática a la conmemoración anual del Día de la II República, que cobra especial significación en esta localidad guipuzcoana como primera población española en la que proclamó este hito histórico. EFE/Javier Etxezarreta
Gerren aurkako eta askatasunaren aldeko deiak Eibartik, gaur Memoria Demokratikoaren Leku izendatua

Unzaga plazan, udaletxea dagoen lekuan eta duela 95 urte Alfonso XIII.aren plazaren ordez Errepublika plaza izendatu zuten lekuan, ekitaldia egin dute gaur, Espainiako Gobernuak Eibar Memoria Demokratikoaren Leku izendatu duela egiaztatzen duen plaka agerian uzteko. Herritar ugariz gain, bertan izan dira erakundeetako ordezkariak, tartean Pablo Bustinduy Eskubide Sozialen, Kontsumoaren eta 2039 Agendaren ministroa. 

Migratzaileen erregularizazioari buruzko gida bat argitaratuko du Eusko Jaurlaritzak, "denbora errekorrean"

Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren sailburuak iragarri duenez, egoera irregularrean dauden migratzaileak erregularizatzeko Espainiako Gobernuak onartuko duen "behin betiko" testua izan bezain laster, Eusko Jaurlaritzak gida bat egin eta argitaratuko du, "denbora errekorrean". Horretan, izapideak egiteko baldintzak eta urratsak azalduko dira.

Aitor Esteban: "Gauetik goizera Iparraldea ez da abertzale bihurtu; dinamikak oso ezberdinak dira, eta, askotan, pertsonalak"

Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak, ETB2ko En Jake saioan erantzun dio de Andres popularrari, esanez "PPk herri honetan zer gertatzen den jakin gabe" jarraitzen duela. Jeltzaleen buruak uste du "irakurketa erabat okerra" egitea dela "goizetik gauera Iparraldea abertzale" bihurtu dela pentsatzea. "Ez da hori kontua. Dinamika oso ezberdinak dira Iparraldean, eta askotan pertsonalak dira", ohartarazi du. Eta adierazi duenez, ezin zioten Jean-Rene Etchegarayri  irabazten utzi, azken urteetako bere politikak "egokiak ez" zirela esan ostean eta Peio Etxalekurekin izandako "tentsioen" ondoren.

