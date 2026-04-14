Torresek "diskriminazioak" iragarri ditu "parte hartu nahi ez duten" sindikatuentzako partaidetzari buruzko euskal legean
Lehendakariordeak adierazi duenez, etorkizuneko legeak "eragile sozialen parte-hartze faltaren ondorioak" arautuko ditu, haien parte-hartzea "derrigorrezkoa" izan dadin.
Mikel Torres lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak ohartarazi duenez, Parte-hartze Instituzionalari buruzko euskal legean "diskriminazioak" eta "ondorioak" egongo dira zuzendaritza organo kolegiatuetan parte hartu nahi ez duten gizarte eragileentzat. Torresek esan duenez, lege honek "elkarrizketa sozialak Euskadin duen egitura-papera sendotu nahi du".
Torresek astearte honetan egin ditu adierazpen horiek, Euskadiko Gizarte Elkarrizketarako Mahaiko bileraren ondoren. Horretan, Eusko Jaurlaritzak, Confebaskek eta CC.OO. eta UGT sindikatuek parte hartzen dute (Euskadin gehiengoa duten bi sindikatuek, ELAk eta LABek, ez dute parte hartzen), eta Parte-hartze Instituzionalari buruzko etorkizuneko euskal legearen oinarriak adostu dituzte. Horrez gainera, Ekialde Ertaineko gatazkaren ondorio ekonomikoei aurre egiteko, langileentzako prestakuntza-eredu propioaren garapenean aurrera egiteko eta euskal lan-merkatuan migrazioei buruzko lantalde bat sortzeko neurri-sorta bat ere hitzartu dute.
Foro horretan "Euskadin erakundeen parte-hartzea eta elkarrizketa soziala indartzeko esparru komun eta egonkor bat ezartzea" adostu dute, etorkizuneko lege baten bidez. Torresek adierazi duenez, "parte hartu nahi ez dutenek ezin dute parte hartzen dutenen onura bera izan".
Lehendakariordeak adierazi du etorkizuneko legeak "eragile sozialen parte-hartze faltaren ondorioak" arautuko dituela, haien parte-hartzea "derrigorrezkoa" izan dadin.
Torresek aurreratu duenez, etorkizuneko arauaren oinarrien garapena "zehazteke eta lantzeke dago oraindik", baina sindikatuek parte hartu nahi izateko "eragin positiboa" izan nahi duela azpimarratu du, eta, beraz, "parte hartu nahi ez dutenei buruzko diskriminazioa" aurreikusi dute.
