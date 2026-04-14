Torres anuncia "discriminaciones" en la futura ley vasca de participación para sindicatos que "no quieran participar"
El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha advertido que en la futura ley vasca de Participación Institucional habrá "discriminaciones" y “consecuencias" para los agentes sociales que no quieran participar en los órganos de dirección colegiada. Según ha dicho, esta ley pretende "consolidar el papel estructural del diálogo social en Euskadi".
Torres ha hecho estas declaraciones este martes tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social de Euskadi, conformada por Gobierno Vasco, Confebask, y los sindicatos CC. OO. y UGT (los dos sindicatos mayoritarios en Euskadi, ELA y LAB, no participan en este foro), en la que además de acordar las bases de la futura ley vasca de Participación Institucional, se ha pactado también un paquete de medidas para hacer frente a los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio, el avance en el desarrollo del modelo propio de formación para personas trabajadoras y la creación de un grupo de trabajo sobre migraciones en el mercado laboral vasco.
En ese foro se ha acordado "establecer un marco común y estable para reforzar la participación institucional y el diálogo social en Euskadi", a través de una futura ley. Torres ha manifestado que "quienes no quieran participar, no pueden tener el mismo beneficio de aquellos que sí participan".
El vicelehendakari ha señalado que la futura ley regulará "las consecuencias de la falta de participación efectiva de los agentes sociales", para que su participación sea "obligatoria". "Todos tienen el valor de poder participar y contribuir en el ámbito directo e institucional y está claro que aquellas personas u organizaciones que no quieran participar no pueden tener el mismo beneficio de aquellas que sí participan en esos procesos", ha indicado.
Torres ha adelantado que el desarrollo de las bases de la futura norma “está todavía por definir y por elaborar”, pero ha hecho hincapié en que pretende tener un “efecto positivo” para que los sindicatos quieran participar, por lo que han contemplado una "discriminación sobre los que no quieran participar".
Te puede interesar
El Gobierno de España aprueba la regularización de migrantes que exige carecer de antecedentes
La regularización afectará a alrededor de medio millón de migrantes que podrán empezar a solicitarla a partir del 16 de abril. El texto exige carecer de antecedentes penales "y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos".
Llamadas a la libertad y contra las guerras desde Eibar, Lugar de Memoria Democrática
En la Plaza Unzaga, donde se encuentra el Ayuntamiento y que hace 95 años cambio el nombre de Alfonso XIII por el de Plaza de la República, representantes institucionales, entre ellos Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2039, han participado en el acto en el que se ha descubierto la placa que acredita que el Gobierno de España ha declarado a Eibar como Lugar de Memoria Democrática.
Sánchez, sobre el procesamiento de Begoña Gómez: "Estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio"
Ante la pregunta de si cree que va a ver a su esposa sentada en el banquillo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha señalado que lo que le pide a la justicia es que "haga justicia" y ha recalcado que esta ha sido siempre su postura.
Amplían en dos semanas el plazo para la modificación de la Ley de Empleo Público
El PNV, quien ha solicitado la prórroga, afirma que buscará un acuerdo "realista" frente "al maximalismo de unos y el inmovilismo de otros". Desde EH Bildu insisten en que es cuestión de voluntad y no de tiempo.
Amaia Aguirre no se presentará a la reelección como alcaldesa de Getxo
Por el momento, el Bizkai Buru Batzar no ha dado a conocer quién encabezará la candidatura jeltzale en Getxo. La decisión corresponderá a los tres batzokis del municipio.
El Gobierno Vasco publicará "en tiempo récord" una guía sobre la regularización de personas migrantes
La consejera de Bienestar, Nerea Melgosa, ha anunciado que, tan pronto como se conozca "el texto definitivo" que aprobará el ejecutivo español para la regularización de personas migrantes en situación irregular, elaborará y editará "en tiempo récord" una guía para explicar los requisitos y pasos a seguir en esa tramitación.
La exmujer de Koldo afirma que Ferraz era “muy rígido” con los gastos y exigía tickets para reembolsos en efectivo
Patricia Uriz ha declarado en el juicio a Ábalos, Koldo García y Aldama y ha negado el uso de lenguaje en clave para referirse a dinero, mientras otros testigos han descrito pagos en efectivo y operaciones vinculadas a la trama de mascarillas.
Aitor Esteban: "De la noche a la mañana Iparralde no se ha vuelto abertzale; las dinámicas son muy diferentes, muchas veces personales"
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha manifestado en el programa En Jake de ETB2, en respuesta al popular de Andrés, que "el PP sigue sin enterarse de qué pasa en este país". El líder jeltzale cree que es hacer "una lectura absolutamente equivocada" considerar que, "de la noche a la mañana, Iparralde se ha vuelto abertzale". "No es así. Las dinámicas son muy diferentes en Iparralde, y son muchas veces personales", ha advertido. Y ha asegurado que no podían dejar ganar a Jean-René Etchegaray tras considerar que sus políticas de los últimos años no eran "adecuadas" y después de las "tensiones" vividas con el jeltzale Peio Etxaleku.
El responsable de la investigación policial sobre Kitchen dice que Interior hizo un control "exhaustivo" de Bárcenas en prisión
A preguntas del Ministerio Fiscal, el inspector ha relatado que la investigación policial certificó que Villarejo reportaba los avances y novedades sobre Kitchen principalmente a dos personas: al exDAO Eugenio Pino y, "fundamentalmente", al exsecretario de Estado Francisco Martínez, a quien el comisario Villarejo se refería como "chisco" o "número dos".