REGISTRO DE TUBOS REUNIDOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El PP eleva la presión sobre el PNV tras el registro de Tubos Reunidos: "O se está con la corrupción o en contra"

alma ezcurra pp
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: PPk berriro jeltzaleei mezua, Tubos Reunidosen miaketaren ondoren: "Azalpenak eman beharko ditu EAJk"
author image

EITB

Última actualización

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha advertido este jueves al PNV, tras el registro de la sede de Tubos Reunidos, "buque insignia" en el País Vasco, que va a "tener que decidir" porque "o se está con la corrupción o se está en contra" de ella. "El PNV va a tener que decidir, va a tener que tomar una decisión y va a tener que contarle a los vascos y a todos los españoles qué siente, qué opina y qué medidas va a tomar cuando uno de sus buques insignia se ve manchado por la corrupción del caso Leire y del caso del Partido Socialista", ha manifestado.

Titulares de Hoy PP EAJ-PNV Corrupción Política Psoe Política

Te puede interesar

david sanchez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

David Sánchez niega haber influido en contrataciones: "Ni tengo capacidad de nada ni información administrativa"

En el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Badajoz, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España, ha negado que interviniera e influyera en la creación y adjudicación tanto de su plaza como coordinador de conservatorios de Badajoz como la de Luis Carrero, amigo personal, en el puesto de jefe de Coordinación de Programas de Actividades Transfronterizas.

Cargar más
Publicidad
X