UGT defiende ante Pradales que los beneficios de las empresas se trasladen a los salarios

La movilización reclamará mejoras laborales para todos los colectivos de Osakidetza. Los días de paro serán el 30 de octubre y el 14 de diciembre para todo el personal de Osakidetza, 9 de diciembre para la plantilla de Álava, 10 de diciembre para la de Bizkaia y 11 de diciembre para la de Gipuzkoa.