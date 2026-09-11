UGT defiende ante Pradales que los beneficios de las empresas se trasladen a los salarios
El presidente de la comisión gestora de UGT Euskadi, José Manuel 'Tximi' López, ha reclamado al lehendakari que la buena marcha de la economía vasca se traduzca también en mejoras salariales. Tras reunirse con Imanol Pradales, ha pedido además al Gobierno Vasco que medie para que la patronal se siente a negociar un salario mínimo vasco a través de los convenios.
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Sindicatos de Osakidetza convocan cinco jornadas de huelga entre octubre y diciembre
La movilización reclamará mejoras laborales para todos los colectivos de Osakidetza. Los días de paro serán el 30 de octubre y el 14 de diciembre para todo el personal de Osakidetza, 9 de diciembre para la plantilla de Álava, 10 de diciembre para la de Bizkaia y 11 de diciembre para la de Gipuzkoa.
Las pruebas de la segunda fase de la OPE de Osakidetza se celebrarán durante tres fines de semana de noviembre
Los exámenes serán los días 6, 7, 8, 21, 22 y 27 de noviembre, repartidos en seis jornadas presenciales. Las pruebas se realizarán en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) en Barakaldo y en el aulario de Las Nieves en el Campus de Álava (Vitoria-Gasteiz), englobando las 41 categorías profesionales de esta OPE histórica.