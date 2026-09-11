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UGT defiende ante Pradales que los beneficios de las empresas se trasladen a los salarios

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GRAFCAV8309. VITORIA, 11/09/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales (id, continúa con su ronda de contactos con los partidos políticos y agentes socioeconómicos. En el día de hoy se reúne con los sindicatos, comenzando por el representante de la Unión General de Trabajadores (UGT), José Manuel López (i). EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: UGTk enpresen irabaziak soldatetara bideratzeko eskatu dio Pradalesi

EITB

Última actualización

El presidente de la comisión gestora de UGT Euskadi, José Manuel 'Tximi' López, ha reclamado al lehendakari que la buena marcha de la economía vasca se traduzca también en mejoras salariales. Tras reunirse con Imanol Pradales, ha pedido además al Gobierno Vasco que medie para que la patronal se siente a negociar un salario mínimo vasco a través de los convenios.

UGT Imanol Pradales Salarios Economía

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