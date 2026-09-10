El BCE sube los tipos al 2,5 % y avisa de que la inflación seguirá alta durante un periodo prolongado
El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos, en su segunda subida del año, ante el repunte de la inflación y las nuevas presiones sobre los precios.
Con esta decisión, la tasa de depósito se sitúa en el 2,5 %, mientras que el tipo de las operaciones principales de refinanciación sube al 2,65 % y la facilidad marginal de crédito, al 2,90 %. La subida estaba ya descontada por los mercados.
Es el segundo incremento de los tipos en lo que va de año, después del aplicado en junio, que puso fin a casi dos años sin subidas, desde septiembre de 2023.
La inflación vuelve a repuntar
El BCE justifica el nuevo endurecimiento de su política monetaria por el repunte de la inflación en la eurozona. Los precios subieron un 3,3 % en agosto, cuatro décimas más que en julio, cuando la tasa se situó en el 2,9 %.
La institución europea señala además que el conflicto en Oriente Próximo está generando nuevas presiones inflacionistas, especialmente sobre los precios de la energía. El barril de Brent ha superado los 100 dólares en los últimos días.
Aunque la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, se ha moderado una décima, hasta el 2,1 %, el BCE considera que persisten riesgos para la evolución de los precios.
Sin comprometer futuras subidas
El BCE también ha revisado al alza sus previsiones de inflación para 2027 y 2028, mientras mantiene sus estimaciones para 2026.
La institución ha asegurado que se encuentra en una posición adecuada para afrontar la incertidumbre generada por el conflicto y ha evitado comprometerse con una senda concreta para los tipos de interés.
El Consejo de Gobierno, reunido este jueves en Berlín, seguirá vigilando la evolución de la inflación, los riesgos sobre los precios, la inflación subyacente y la transmisión de su política monetaria antes de adoptar nuevas decisiones.
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