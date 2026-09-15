El secretario general de ELA, Mikel Lakuntza, ha planteado al lehendakari, Imanol Pradales, la necesidad de un "cambio de rumbo" en las políticas públicas, "un plan de choque" para revertir el "deterioro" de los servicios públicos, y que abandone su "inacción" para empezar a presionar a la patronal con el fin de lograr un salario mínimo vasco.