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Confebask pide al lehendakari promover un "pacto de país" para mejorar la competitividad y una estrategia sobre el reto demográfico

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GRAFCAV8492. VITORIA, 15/09/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, concluye este martes con la presidenta de la patronal vasca Confebask, Tamara Yagüe, su ronda de reuniones con partidos políticos y agentes socioeconómicos para analizar la situación económica y la actualización del autogobiern . EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Confebaskek ituna eskatu du Euskadiko lehiakortasuna hobetzeko

EITB

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La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha trasladado al lehendakari, Imanol Pradales, la necesidad de promover un "pacto de país para la transformación competitiva", ya que "la competitividad industrial en Euskadi está actualmente comprometida", y articular una "estrategia compartida" sobre reto demográfico y talento.

Confebask Imanol Pradales Economía

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GRAFCAV8450. VITORIA (ESPAÑA), 14/09/2026.- El Lehendakari, Imanol Pradales (i), recibe este lunes al representante del sindicato ELA, Mikel Lakuntza (d), continúa con su ronda de reuniones con partidos políticos y agentes socioeconómicos de Euskadi. EFE/ Adrián Ruiz-Hierro
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