Las obras del cable submarino entre el Golfo de Bizkaia y Francia, completadas al 70 %

La interconexión eléctrica entre el Golfo de Bizkaia y Francia, que unirá mediante un tendido submarino está completada el 70 %. Así lo han anunciado las autoridades este lunes durante una visita a las obras en la estación conversora de Gatika (Bizkaia).

La infraestructura, realizada al limón entre Redeira (antes Red Eléctrica) y la francesa Rte, estará en marcha a finales de 2027 o principios de 2028, y elevará la capacidad de intercambio eléctrico entre los estados español y francés de 2800 a 5000 megavatios.

Según ha concretado el consejero delegado de Redeira, Roberto García, la obra avanza según lo previsto, pero será "la mar la que marque los plazos" del tendido. Las obras cuentan con un presupuesto total de en torno a 3500 millones de euros, aunque según Red Eléctrica, el retorno estará "muy por encima" de su coste.

Las instalaciones, una en Gatika y la otra en Cubnezais (en la Gironda, cerca de Burdeos), transforman la corriente continua que circula por el cable en corriente alterna para volcarla a la red de cada país. En la vizcaína ya ha concluido la obra civil y se trabaja en el montaje electromecánico.



En el mar, Red Eléctrica ha completado la primera fase del tendido del cable submarino, un tramo de 65 kilómetros ejecutado por la empresa danesa NKT con su buque cablero Victoria. Los trabajos comenzaron en agosto en Lemoiz y están siendo supervisados por Azti para garantizar su mínimo impacto en el ecosistema marino.



