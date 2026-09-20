El Gobierno Vasco dará ayudas para instalar aire acondicionado alimentado por paneles solares

El cambio climático y su impacto en unos veranos cada vez más calurosos en Euskadi, hacen necesario empezar a adaptar los edificios frente a las altas temperaturas. El Gobierno Vasco ha anunciado que concederá ayudas para la instalación de aire acondicionado (AC), siempre que esté alimentado por paneles solares. El programa, llamado "Eguzki Hotz", estará dotado de 120 millones de euros y se activará a finales de octubre.

El programa es parte de la partida de 340 millones anunciada por el lehendakari Imanol Pradales para impulsar medidas contra el cambio climático. Según ha explicado el ejecutivo en una nota, "el programa “Eguzki Hotz”, que responde al concepto de ‘el sol que enfría’, en referencia a la energía solar que crea aire acondicionado, estará dirigido a toda la ciudadanía vasca. Podrán acogerse a las ayudas los hogares, los centros sanitarios y educativos, las industrias, las empresas de servicios y los comercios".

La premisa es impulsar la climatización sin que ello suponga aumentar la dependencia energética y nuestra factura eléctrica. De este modo, la electricidad necesaria para refrigerar o climatizar un edificio deberá proceder de una instalación de autoconsumo, de una comunidad ciudadana de energía o de una comunidad de energías renovables.