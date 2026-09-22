Casi 8000 personas jóvenes de Euskadi de entre 18 y 35 años reciben en la actualidad el apoyo de Gaztelagun, el programa de ayudas al alquiler del Gobierno Vasco que busca fomentar la emancipación juvenil. Esta cifra supone un incremento de 228 personas (un 3 % más) desde que en mayo se aprobara el Decreto de Medidas Urgentes.

El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha ofrecido estos datos en el Festival de Cine de San Sebastián, donde ha presentado el ciclo Cine y Vivienda. Itxaso ha destacado que ya se aprecia "el efecto de las modificaciones introducidas en el programa durante la primavera y, especialmente, el proceso de tramitación de las solicitudes recibidas durante los últimos meses".

Gaztelagun es una ayuda dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a los 30 000 euros anuales, que ofrece un máximo de 300 euros mensuales por beneficiario para afrontar el pago del alquiler.

Desde su puesta en marcha en 2019, más de 18.000 jóvenes se han beneficiado de este programa, con una inversión total acumulada de casi 105 millones de euros.

Para el consejero, "Gaztelagun ha demostrado que una ayuda directa puede marcar una diferencia importante en las decisiones de emancipación de miles de jóvenes".