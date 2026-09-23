CONFLICTO LABORAL
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SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT se concentran en los hospitales como inicio de una dinámica de movilizaciones y huelgas

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: SATSE, ELA, LAB, CCOO eta UGT ospitaleetan bildu dira mobilizazio eta greba dinamika baten hasiera gisa

EITB

Última actualización

Consideran agotada “la vía de las palabras sin propuestas concretas”, respecto a mejoras retributivas; reducción y mejora de la jornada laboral; avances reales en licencias y permisos; estabilidad y calidad del empleo… Esta protesta será el aperitivo de las huelgas convocadas para el 30 de octubre y 9, 10, 11 y 14 de diciembre.

 

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