SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT se concentran en los hospitales como inicio de una dinámica de movilizaciones y huelgas

Consideran agotada “la vía de las palabras sin propuestas concretas”, respecto a mejoras retributivas; reducción y mejora de la jornada laboral; avances reales en licencias y permisos; estabilidad y calidad del empleo… Esta protesta será el aperitivo de las huelgas convocadas para el 30 de octubre y 9, 10, 11 y 14 de diciembre.