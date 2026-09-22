El consejero de Industria reconoce que Vicinay ha perdido un pedido "muy fuerte"

El consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, ha confirmado este martes que la empresa Vicinay, con una planta en Sestao (Bizkaia), "no ha conseguido un pedido muy fuerte" que estaba negociando que le podría dar mucha carga de trabajo.



Jauregi se referido así a la situación de esta empresa, que se dedica a la producción de cadenas y líneas de fondeo, en la que el Gobierno Vasco participó, junto al fondo Ekarpen (Kutxabank, Grupo Mondragón, Ejecutivo autonómico y Diputaciones) en la operación de compra por parte de Velora, con una inversión de 7,5 millones de euros.



Su planta de Sestao da empleo en la actualidad a cerca de 200 personas y el grupo llegó a entrar en preconcurso de acreedores en julio 2025.



El consejero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha señalado que un pedido que se estaba negociando no ha fructificado pero no ha opinado sobre las consecuencias que ello tendrá en la fábrica, una cuestión que ha dejado en manos internas de la compañía, entre trabajadores y dirección "para ver cómo se adecúan y ver si hay otro pedido".