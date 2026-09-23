D'Anjou valora que Euskadi pueda defender sus intereses sobre fiscalidad en Ecofin

El consejero de Hacienda y Finanzas, Nöel d'Anjou, ha destacado la importancia de que Euskadi, por primera vez, haya podido defender sus intereses sobre fiscalidad en la reunión del Grupo de Alto Nivel preparativo del Ecofin, el Consejo Europeo que reúne a ministros de Economía y Finanzas, celebrada este miércoles en Bruselas.

"Es un paso muy importante porque nos permite estar presentes allí donde se están debatiendo y definiendo normas e iniciativas que afectan directamente a las competencias tributarias de nuestras instituciones", ha señalado el consejero en unas declaraciones difundidas por su departamento.

Esta participación, ha recordado, es fruto de los acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta del Concierto Económico para reforzar la presencia de las instituciones vascas en los foros internacionales de fiscalidad.

Ha considerado que no se trata solo de estar presentes en este tipo de foros, sino de poder trasladar la visión vasca, anticiparse a los cambios regulatorios y defender un modelo institucional "que ha demostrado ser eficaz y plenamente integrado en Europa".

En representación del Gobierno Vasco ha acudido al encuentro Javier García Ross, asesor para fiscalidad internacional del Departamento de Hacienda y Finanzas y coordinador de la Comisión de Fiscalidad Internacional de Euskadi.

Según el Gobierno Vasco, en la reunión se han abordado algunas de las principales iniciativas que actualmente marcan la agenda fiscal europea, entre ellas las propuestas de simplificación de las obligaciones tributarias impulsadas por la Comisión Europea, como la denominada Directiva Ómnibus Fiscal, orientadas a reducir cargas administrativas y reforzar la competitividad de la economía europea.