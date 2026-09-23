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Miles de personas reclaman el "ático de Ayuso" para Maricarmen, la anciana desahuciada

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MADRID, 23/09/2026.- Varios centenares de personas se han concentrado frente al polémico ático comprado por la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí para reclamar el "ático de Ayuso para Maricarmen", la anciana de 87 años que ha hecho frente este miércoles a la ejecución del desahucio de su vivienda. EFE/ Daniel González
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Milaka pertsonak "Ayusoko teilatupea" eskatu dute Maricarmen adineko emakume kaleratuarentzat

EITB

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Miles de personas se ha concentrado frente al polémico ático comprado por la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí para reclamar el "ático de Ayuso para Maricarmen", la anciana de 87 años que ha hecho frente este miércoles a la ejecución del desahucio de su vivienda.

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