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Miles de personas reclaman el "ático de Ayuso" para Maricarmen, la anciana desahuciada
Miles de personas se ha concentrado frente al polémico ático comprado por la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí para reclamar el "ático de Ayuso para Maricarmen", la anciana de 87 años que ha hecho frente este miércoles a la ejecución del desahucio de su vivienda.
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