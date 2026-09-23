Las altas temperaturas del agua y las carabelas portuguesas marcan un verano "atípico" en las playas de Gipuzkoa

Las altas temperaturas del agua y la presencia continuada de carabelas portuguesas han marcado "un verano atípico" en las playas de Gipuzkoa, según ha señalado el diputado foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio.



En rueda de prensa, Asensio ha hecho balance de una temporada de playas en la que "la temperatura del mar superó los 22 ºC desde junio en todos los puntos de muestreo y alcanzó los 27,8 ºC en Mutriku en agosto".



"Esta situación ha coincidido con una llegada temprana de carabelas portuguesas, ya desde finales de junio, que se mantuvieron de manera prácticamente continua durante julio y agosto, con especial incidencia en Getaria, Deba, Zumaia y Zarautz", ha explicado, para añadir que "la presencia de estos organismos obligó a activar los protocolos establecidos y a izar las banderas amarilla y roja en numerosas jornadas y playas".



Además, en total, los servicios de limpieza recogieron 2183 carabelas portuguesas durante julio y agosto. Los datos de la Red Foral de Videometría Litoral muestran un descenso global del 11 % en el número de personas usuarias contabilizadas respecto a 2025. No obstante, julio registró "un incremento significativo de la afluencia, asociado a unas condiciones meteorológicas favorables, con aumentos especialmente destacados en Getaria, Santiago de Zumaia y Saturraran", ha indicado el diputado foral, según el cual "agosto experimentó un descenso generalizado respecto a 2025".



Hondarribia, con 376 470 personas contabilizadas, continúa siendo el arenal con mayor afluencia; Deba, con 245 159, se sitúa en segundo lugar; y Zarautz, con 190 720, ocupa la tercera posición. La afluencia se mantiene prácticamente estable en Deba respecto a 2025, mientras que Orio consolida su tendencia creciente.



Por otro lado, ha apuntado que la calidad de las aguas se ha mantenido "en niveles adecuados" y, en cuanto a la presencia del alga Ostreopsis, los muestreos realizados hasta agosto apuntan a "una detección temprana, ya desde primavera, aunque inicialmente con concentraciones bajas". Los niveles aumentaron especialmente durante junio y julio y el límite de alerta se superó una única vez y de forma puntual, en Mutriku en julio.



Por otro lado, las prohibiciones de baño vinculadas a la calidad de las aguas se concentraron fundamentalmente en el episodio del 30 de junio, que afectó a varios arenales, y en Zarautz el 25 de agosto.

Residuos

Asensio ha señalado que, entre el 1 de junio y el 15 de septiembre, se han recogido 168 054 kilos de residuos, un 37 % menos que en 2025. Según ha explicado Asensio, los residuos procedentes de las personas usuarias "muestran una evolución positiva de la recogida selectiva".



