Envían a prisión a un hombre y una mujer en Gipuzkoa por prostituir a una menor familiar

Un hombre, de 43 años y a una mujer, de 32 años han sido detenidos en Hernani (Gipuzkoa) acusados de un delito de prostitución de una menor con la que tienen una relación de parentesco y tras su puesta a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión provisional de las dos personas arrestadas, según ha informado la Ertzaintza.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha indicado que el inicio de las investigaciones fue en el mes de agosto cuando la Ertzaintza tuvo conocimiento de una agresión sexual sufrida por una menor, en Lasarte-Oria. En aquel momento, agentes de la comisaría de Hernani procedieron a la detención de una un hombre de 57 años por estos hechos.

La investigación de aquel delito, sin embargo, destapó una nueva línea de trabajo sobre cómo había llegado la menor a ser víctima, y se descubrieron indicios de que pudiera haberse tratado de un encuentro sexual a cambio de una transacción económica.

Los investigadores averiguaron que, posiblemente, no era la primera vez que ocurría con dicha menor y que se habían acordado pagos de dinero a cambio de encuentros sexuales, organizados por dos familiares de la menor, quienes facilitaban los contactos y uno de ellos era quien trasladaba a la joven en su vehículo.

Esta semana, agentes de la Ertzaintza han detenido en San Sebastián y en Oiartzun a estas dos personas investigadas, un hombre de 43 años, y una mujer de 32 años, por un presunto delito de prostitución de una menor. Tras su puesta a disposición judicial, el juez ha decretado el ingreso en prisión provisional de ambos.