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Maricarmen sale de su casa de Madrid en ambulancia tras ser desahuciada a los 87 años
La propiedad se negó a aceptar una oferta de alquiler que habría permitido a Maricarmen continuar en la vivienda. Al parecer, una donante anónima estaba dispuesta a completar la renta de la mujer, que pasó de tener que pagar 500 euros a 1650 tras la compra del inmueble por parte de un fondo de inversión.
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