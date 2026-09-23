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Maricarmen sale de su casa de Madrid en ambulancia tras ser desahuciada a los 87 años

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maricarmen Madrilgo etxetik atera da anbulantzian, 87 urterekin etxetik bota ostean

EITB

Última actualización

La propiedad se negó a aceptar una oferta de alquiler que habría permitido a Maricarmen continuar en la vivienda. Al parecer, una donante anónima estaba dispuesta a completar la renta de la mujer, que pasó de tener que pagar 500 euros a 1650 tras la compra del inmueble por parte de un fondo de inversión.

Madrid Sociedad Vivienda

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