Un pabellón en desuso ubicado en el barrio de Herrera de San Sebastián ha sido precintado este jueves tras ejecutarse un desalojo por orden judicial. La actuación de la Ertzaintza se ha culminado sin incidentes, ya que las cerca de 30 personas sin hogar que se encontraban dentro han abandonado el lugar antes de que llegaran los agentes.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el dispositivo de la Ertzaintza ha comenzado sobre las 08:00 horas y cuando ha llegado la comitiva judicial, después de las 09:00 horas, para ejecutar la orden de desalojo, no había nadie en el interior del inmueble, situado en el número 4 de la calle Jolastokieta.

La actuación ha finalizado para las 10:00 horas sin ningún tipo de incidente y sin que los agentes de la Ertzaintza hayan identificado a ninguna persona.



La plataforma Herritarron Harrera Sarea, que ha acudido al lugar para "dar apoyo y ayudar" a las "más de 30 personas" que vivían en ese pabellón, ha denunciado que han sido "avisadas con solo un día de margen" y que han sido los voluntarios quienes les han avisado para que salieran del inmueble. Es más, desde la red ciudadana de acogida han señalado que estas personas se quedan en la calle y que "a día de hoy no se les ha ofrecido ninguna alternativa habitacional".