La campaña de vacunación contra la gripe arrancará el próximo lunes, 28 de septiembre, en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). La vacunación comenzará primero en las residencias de personas mayores y entre menores de entre seis meses y cinco años. A partir del 5 de octubre, la vacunación se abrirá al resto de colectivos incluidos en la campaña.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha anunciado en el pleno de control del Parlamento Vasco de esta mañana las principales líneas de la campaña de vacunación frente a la gripe, que este año se pone en marcha con una prioridad clara: proteger cuanto antes a la población más vulnerable y facilitar el acceso a la vacunación.

Este año, como novedad, se abrirán nuevos puntos de vacunación en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que permanecerán abiertos de lunes a domingo y en las que no será necesario solicitar cita previa.