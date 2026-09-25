Así será la campaña de vacunación contra la gripe
La campaña de vacunación contra la gripe arrancará el próximo lunes, 28 de septiembre, en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). La vacunación comenzará primero en las residencias de personas mayores y entre menores de entre seis meses y cinco años. A partir del 5 de octubre, la vacunación se abrirá al resto de colectivos incluidos en la campaña.
El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha anunciado en el pleno de control del Parlamento Vasco de esta mañana las principales líneas de la campaña de vacunación frente a la gripe, que este año se pone en marcha con una prioridad clara: proteger cuanto antes a la población más vulnerable y facilitar el acceso a la vacunación.
Este año, como novedad, se abrirán nuevos puntos de vacunación en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que permanecerán abiertos de lunes a domingo y en las que no será necesario solicitar cita previa.
Nuevos puntos sin cita previa
Según ha informado el Departamento de Salud a través de una nota, la red de vacunación sin cita previa contará con tres grandes puntos de vacunación de referencia, uno en cada territorio histórico, que permanecerán abiertos de lunes a domingo, de 08:00 a 20:00 horas: el PAC San Martín, en Araba; el Centro de Salud Sáenz de Buruaga de Bilbao, en Bizkaia; y el Centro de Salud de Gros de Donostia, en Gipuzkoa.
Además, el dispositivo se reforzará con puntos de vacunación en diferentes localidades de los tres territorios, que funcionarán de lunes a viernes, en un horario amplio de tarde, de 15:00 a 20:00 horas. En Bizkaia se habilitarán el Hospital San Eloy, en Barakaldo; el Ambulatorio Repélega, en Portugalete; el Centro de Salud de Amorebieta y el PAC Mungia.
En Gipuzkoa, estos puntos estarán ubicados en Irún centro, en la OSI Bidasoa; el CS Torrekua, en Eibar; el CS Arrasate, el CS Tolosa y el PAC Beasain.
En la OSI Rioja Alavesa se reforzarán las agendas de los centros habituales, también de lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 horas.
¿Cómo se puede solicitar cita previa?
El Departamento de Salud y Osakidetza mantendrán los sistemas habituales de citación, para que la ciudadanía pueda vacunarse en su centro de salud. A esta vía se sumarán nuevos puntos específicos de vacunación en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
El consejero de Salud anima a las familias a solicitar cita y a proteger a sus hijos e hijas antes de que aumente la circulación del virus. La vacunación infantil se podrá gestionarse a través de los canales habilitados por Osakidetza, en el centro de salud correspondiente y mediante sus servicios de cita previa.
La vacunación también estará indicada para los menores de mayor edad que presenten factores de riesgo. En estos casos, las familias deberán consultar con su centro de salud la pauta y las condiciones específicas de vacunación.