Maricarmen sigue en el hospital y deberá estar en "observación" por los "nervios" tras el deshaucio del miércoles

Maricarmen, la mujer de 87 años y con discapacidad que fue desalojada este miércoles de la casa en la que vivía desde hace más de siete décadas en Madrid tras ser comprada por un fondo de inversión, sigue en el hospital y se quedará "en observación" debido a "los nervios del desahucio".



Maricarmen fue trasladada este miércoles por efectivos del Samur Social al hospital Gregorio Marañón, tras más de siete horas de intervención policial para proceder al desahucio, donde ha pasado la noche y, de momento, no se le ha dado el alta.

Así, han añadido que ha sido trasladada a planta, donde "seguirá unos días" y que se encuentra "bien", pero debido a los nervios del desahucio y a cómo ha sucedido se quedará en observación".



La propiedad exigía a la inquilina un alquiler mensual de 1.650 euros, una cantidad que, pese a ser inferior a los 2.650 euros por los que alquilan otros pisos del mismo edificio, resultaban inasumibles para Maricarmen, que, según allegados, tiene unos ingresos que se limitan a una pensión de 1.450 euros.