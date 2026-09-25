Iturriko ura ez edateko gomendioari eutsi diote Arrasaten
Gipuzkoako Urakek udalerriko ur biltegia garbitzen jarraitzen du, Udala hornidura sare osoaren arazketa prestatzen ari den bitartean. Gomendioari eutsiko zaio lanak amaitu eta uraren edangarritasuna berretsi arte.
Arrasatek iturriko urik ez edateko gomendioarekin jarraitzen du atzotik, hornidura sarean izandako arazoak direla eta. Gipuzkoako Urakek ur biltegia garbitzeko lanekin jarraitzen du.
Gorabehera Zubillaga auzoko ur-horniduran izandako matxura baten ondorioz gertatu zen atzo, eta horren ondorioz, udalerriko hornidura-sisteman lokatzarekin zikindutako ura sartu zen. Gertatutakoaren berri izan bezain laster, Gipuzkoako Urakek konponketa-lanak hasi zituen.
Depositoko lanekin jarraitzen dute
Gipuzkoako Urak Arrasateko biltegia garbitzen aritu da gau osoan, eta lan horiekin jarraitzen du. Prozesua amaitutakoan, ur garbia bidaltzen hasiko da udalerriko hornidura-sarera.
Une horretatik aurrera, Arrasateko Udalak araztu egingo du hornidura-sare osoa, eta, behin lan horiek amaituta, kasuan kasuko edangarritasun-analisiak egingo dira, uraren egoera ona bermatzeko.
Gomendioak indarrean jarraituko du lanak amaitu arte
Arazoa erabat konpondu arte eta garbiketa- eta arazketa-lanak amaitu arte, iturriko urik ez edateko gomendioari eutsiko diote.
Udalak egoeraren bilakaerari buruzko informazioa ematen eta informazioa eguneratzen jarraituko du, lanek aurrera egin ahala. Era berean, eskerrak eman dizkie herritarrei ulertu eta lagundu izanagatik.