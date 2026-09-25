Itsasoko kutsadura alerta aktibatu dute Orion izandako arrantza-ontziaren suteagatik
Eusko Jaurlaritzak Itsasertza Planaren alerta-fasea aktibatu du, "Gure Gaskuña" ontziak erregai-ihesa izan dezakeelako; izan ere, erdi hondoratuta dago eta sutea kontrolpean dago.
"Gure Gaskuña" arrantza-ontziak Orion su hartu ondoren, Eusko Jaurlaritzak Itsasertza Planaren (Itsasertzaren Kutsadurari Aurre Egiteko Euskadiko Larrialdi Plan Berezia) alerta-fasea ezarri du. Neurri horri esker, sua erabat itzali eta ontzia berriro ur azalera ateratzeko aurreikusitako lanen jarraipena egin ahal izango da.
Sutea eguerdian piztu zen Ondarroako arrantza-ontzian, eta oraindik ere piztuta dago, baina kontrolpean dago, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez. Egun horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiko, Itsas Salbamenduko, Gurutze Gorriko eta Ertzaintzako suhiltzaileak aritu dira lanean.
Ontzia okertu egin da itzaltze-lanetan, eta erdi hondoratuta dago. Sua erabat itzali ondoren, ontzia berriro ur azalera atera beharko dute. Lan horren aurrean, eta deposituetan oraindik erregaia duela kontuan hartuta, Eusko Jaurlaritzak Itsasertza Planaren alerta-fasea aktibatu du.
Hesiak balizko isurketa bati eusteko
Ontzia dagoen eremuan euste-hesiak jarri dira, ihesik gertatuz gero erregaia uretan zabal ez dadin.
Gainera, Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaileen talde batek sutea itzaltzeko lanetan jarraitzen du.
Ertzaintzaren Zaintza eta Erreskate Unitatea gau osoan egongo da ur-lamina zaintzen, itsasoa kutsatu ote den antzemateko.
Itsasertza Planaren alerta-fasea aktibatzeak esan nahi du itsas kutsaduraren balizko gertakari baten aurrean mobiliza daitezkeen baliabide eta bitartekoak antolatuko direla, beharrezkoa den erantzun-mailaren arabera.
Orio eta Aian leihoak ixtea eskatu dute
Larrialdi zerbitzuek eta Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak leihoak ixteko eskatu diete Orioko eta Aiako herritarrei, "keak eragin ditzakeen kalteak saihesteko".
Hiru pertsona artatu dituzte
Bi pertsona Donostia Ospitalera eraman dituzte, eta beste bat herriko anbulatorioan artatu dute, kea arnasteagatik, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.