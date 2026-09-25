Gerrari amaiera emateko zazpi egineko plana proposatu dio Iranek AEBri
Zazpigarren egunean Ormuzeko itsasartea ireki eta Teherango programa nuklearrari buruzko elkarrizketak hasiko lituzkete.
Iranek zazpi eguneko plan bat proposatu dio AEBri liskarrak eteteko, Ormuzeko itsasartea berriz irekitzeko eta ondoren bere herrialdearen programa nuklearrari buruzko elkarrizketa integralak hasteko.
Abas Araqchi Irango Kanpo Arazoetako ministroak Nazio Batuen Batzar Nagusitik kanpo kazetariei egindako adierazpenetan esan duenez, proposamenak AEBk eta Iranek ekainean adostutako, baina gutxira bertan behera gelditutako, memorandumean ezarritako konpromisoak islatzen ditu, The New York Times egunkariak ostiral honetan jakitera eman duenez.
Adierazi du Iran prest dagoela plana ezartzen hasteko Washingtonek oniritzia eman bezain laster.
"Bitartekarien bidez Estatu Batuei plan bat aurkeztu diegu, eta, horren arabera, baldintza batzuk betez gero, Ormuzeko itsasartea zazpigarren egunaren amaieran irekiko litzateke, eta elkarrizketak hasiko lirateke berriro", gaineratu du Araqchik.
Gainera, Ameriketako Estatu Batuetan azaroaren 3rako aurreikusita dauden agintaldi erdiko hauteskundeen aurretik akordio bat lortzea "hobe" litzatekeela zehaztu du.
Irango funtzionarioek azaldu dutenez, nahiz eta proposamena funtsean ekaineko ulermen-memorandumaren berdina izan, erritmo azkarragoan aurrera egiteko diseinatuta dago. Aurreko akordioan, 60 eguneko epea ezarri zen negoziazio nuklearretara iristeko, azaldu du Times-ek.
Iranek akordiorako ezarritako baldintzen arabera, zazpi egun horietan etengo lirateke liskar guztiak, Libanokoak barne; AEBk Irango aktibo izoztuak askatuko lituzke; Irango petrolioa aske saldu ahal izango lukete eta Iranen aurkako itsas blokeoa kenduko lukete. Gero, azken egunean, Ormuzeko itsasartea irekiko litzateke.