Harvey Weinsteinen aurkako zigor berria: 15 urteko espetxealdia emakume baten aurkako sexu-erasoagatik
Hollywoodeko produktore ohiak hainbat zigor pilatu ditu dagoeneko, eta epaileak sexu-delitugile gisa erregistratzera behartu du.
New Yorkeko epaile batek 15 urteko kartzela-zigorra ezarri dio asteazken honetan Harvey Weinstein Hollywoodeko ekoizle ohiari, 2006an egindako sexu-eraso delitu batengatik errudun jo ostean.
Urtebete baino gehiago igaro da Miriam Haley produkzio-laguntzaile ohiari sexu-erasoa egiteagatik erruduntzat jo zutenetik. 2006an, Manhattaneko bere etxean gertatu zen sexu-erasoa.
Weinsteinek sexu-delitugile gisa erregistratu beharko du, eta bost urte eman beharko ditu baldintzapeko askatasunean, 15 urteko kartzela-zigorra bete ondoren, Curtis Farber epaileak bere epaian adierazi duenez.
Los Angeleseko Justiziak beste 16 urteko kartzela-zigorra ezarri zion 2023ko otsailean 73 urteko ekoizle ohiari. Weinstein errugabea dela esan du behin tea berriz, eta inoiz ez duela onartu gabeko sexu-harremanik izan.
Weinsteinen eskandaluek #MeToo mugimendua sortu zuten. Mugimendu horren bidez, ehunka emakumek sexu-abusuak jasan izana salatu zuten.