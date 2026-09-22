Dianaren nebaren memoria-liburuak Karlos III.a deseroso sentiarazi du
Charles Spencerrek arreba hil eta ia 30 urtera argitaratu ditu bere memoriak. Bertan, Karlos printzeak Diana hil ondoren izan zuen erreakzioari buruzko iritziak eta haren ezkontzari buruzko xehetasunak bildu ditu. Buckingham jauregikoek zalantzan jarri dute kontakizuna.
Charles Spencer kondeak, Galesko Dianaren nebak, Swan Song: Diana, My Sister memoria-liburua argitaratu du. Bertan, arrebaren bizitzako pasarteak, Karlos printzearekin izandako harremana eta hil ondorengo gertaerak ditu kontagai.
Liburuak ekarri dituen berritasun nagusietako bat Karlosek Parisen Diana trafiko-istripuz hil ondoren izandako erreakzioari buruzkoa da. Spencerrek dioenez, orduko printzeak heriotza baieztatu eta gutxira deitu zion, eta "euforikoa" zirudien, "loteria irabazi izan balu bezala".
Bere memorietan, Spencerrek dio gerora pentsatu zuela Karlosek Dianaren heriotza Camillarekin ezkontzeko aukera gisa ikusi zuela, baina aitortu du ez dagoela jakiterik benetan zer pentsatzen ari zen.
Buckingham jauregikoek zalantzan jarri dute kontakizuna, eta erregea etxeak erregeak berak badakiela "doluaren minak arrazoia, irizpidea eta memoria lausotu ditzakeela".
"Laster ahaztuko dugu"
Ez da erraza euskal zinema definitzea, euskalduntasuna definitzea bezain ariketa zaila da, eta eztabaida puri-purian dago. Zinemagintzan diharduten hainbat pertsonari galdetu diegu beraientzat zer den euskal zinema. Hona, Ekain Albite eta Aitor Gametxo zinemagileen, Itziar Ituño aktorearen, Jose Luis Rebordinos Zinemaldiaren zuzendariaren, Carlos Muguiro EQZE zinema eskolaren zuzendariaren, Joxean Fernandez Euskadiko Filmategiaren zuzendariaren eta Igor Legarreta zinemagilearen iritzia.
Dianaren anaiak dio, halaber, Karlosek haren ahizparen heriotzaren ondorengo telefono bidezko elkarrizketa batean esan ziola: "Laster ahaztuko dugu". Spencerren arabera, William eta Harry printzeak, orduan 15 eta 12 urtekoak, amaren segizioan egoteari buruzko eztabaida baten ondoren egin zen deia.
Spencerrek uko egin zion biak hilkutxaren atzetik ibiltzeari Londresko ibilbidean, uste baitzuen Dianak ez zuela nahi izango semeek egoera horri aurre egiterik.
Dianaren nebak, gainera, kontatzen du Elizabet II.a erreginak, bere idazkari pribatuaren bitartez, hil ondoren Dianak Berorren Errege Gorentasun tratamendua izen zedin berreskuratzea eskaini ziola. Liburuaren arabera, proposamena atzera bota zuen berandu zela uste zuelako.
Dianak Karlosekin ez ezkontzea pentsatu zuen
Dianak ezkontza baino lehen (1981) ospakizuna bertan behera uztea pentsatu zuela ere jasotzen dute memoriek. Spencerren arabera, arrebak bere zalantzez hitz egin zuen aitarekin, baina azkenean errege oinordeko britainiarrarekin ezkontzea erabaki zuen.
Bikoteak bi seme-alaba izan zituen, William eta Harry, baina harremanak okerrera egin zuen urteekin. 1996an amaitu zen ofizialki, krisialdi eta liskar publikoen ondoren.
Spencerrek dio, halaber, Dianak kontatu ziola senarra beste inorrekin maiteminduta zegoela dibortziatu nahi zuela esan zionean.
Dianaren azken urteak
Dianak bere azken urteetan izan zituen zailtasunak ere jasotzen ditu liburuak. Spencerrek dioenez, arrebak behin baino gehiagotan eraman zuen Beachy Headera, Ingalaterrako kareharrizko labarrik garaienera, bere buruaz beste egiteko helburuarekin.
Spencerrek dioenez, semeenganako maitasunari esker ez zuen bere buruaz beste egin.
Bikoteak William eta Harry semeak izan zituen. 1995ean, dibortziatu baino urtebete lehenago, Dianak elkarrizketa bat egin zuen BBCn, Carlosek Camilla Parker Bowlesekin zuen harremanari buruz hitz egiteko.
Carlos eta Camilla 2005ean ezkondu ziren. Diana 1997an hil zen, Parisen, trafiko-istripu batean, bere ibilgailuan, argazkilariak atzetik zituela.
"Historiaren lekuko"
Spencerrek azaldu du "historiaren lekuko gisa" bere "betebeharra" zela uste duelako idatzi duela liburua. Bere esanetan, arrebaren bizitzari buruzko kontakizun zintzoa idatziz utzi nahi izan du bere heriotzaren 30. urteurrena baino lehen.
Dianaren nebak, gainera, adierazi du Karlosekin zerikusia duten beste pasarte batzuen berri duela, baina memorietan ez sartzea erabaki du. Gainera, esana du liburuaz harago ez duela gaiari buruz gehiagorik hitz egingo.