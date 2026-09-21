Putinen alderdiak ia bermatuta du gehiengo konstituzionala gerra egoeran egindako lehen hauteskundeetan
Errusia Batuak, bere programan Ukrainako gerra soilik jaso duenak, aise gaindituko lituzke Errusiako Parlamentuko behe ganberan gehiengoa lortzeko behar diren 301 eserlekuak, erreforma konstituzionalak egiteko aukera izango luke.
Vladimir Putinen alderdiak, Errusia Batuak (RU), gehiengo konstituzionala ia bermatuta du Duman edo diputatuen ganberan, Errusiako hauteskunde legegileetan botoen % 90 baino gehiago zenbatu ostean, Hauteskunde Batzorde Zentralak (CEC) astelehen honetan jakitera eman duenez.
Alderdi ofizialistak botoen % 57,86 lortu ditu irailaren 18an, 19an eta 20an egindako hauteskundeetan.
Errusiak hauteskunde-sistema mistoa du: Dumako eserlekuen erdiak (225) zerrenden arabera banatzen dira, eta beste erdiak barrutien arabera, Errusiako Parlamentua osatzen duten 450 ordezkarietara arte. 225 barrutietako 208tan irabaziko du ziurrenik, Putinen alderdiak.
Horrela, RUk aise gaindituko lituzke Errusiako Parlamentuko behe ganberan gehiengoa lortzeko behar diren 301 eserlekuak. Gobernuan dagoen alderdiak 343 eserleku lortu zituen 2016an, eta 324 diputatu ditu gaur egun Duman.
Horri esker, 2020an Konstituzioa erreformatu ahal izan zuen, eta Vladimir Putin Errusiako presidenteari 2024an berriz hauteskundeetara aurkeztea eragozten zioten klausulak ezabatu zituen. Hori horrela, agintean jarraitzeko beharrezko aldaketak egin ahal izango ditu, 2036ra arte boterean jarraitu ahal izateko.
Errusiako Alderdi Komunista dago bigarren postuan botoen % 13,84rekin, ondoren Alderdi Liberal Demokratikoko ultranazionalistak daude % 8,9rekin eta Jendarte Berria alderdiko liberalak % 7,94rekin.
Datu horien arabera, bosgarren alderdia, Errusia Justua, ez litzateke sartuko zerrenden bidez, % 4,95ekin, baina eserlekuren bat lor dezake hauteskunde barrutietan.
Gerraren aurkako alderdi bakarrak, Yablokok, Auzitegi Gorenak zerrendetatik kanpo utzi zuenak, ez dirudi diputatu aktarik lortuko duenik. Emaitzarik onenak Errusiako hiriburuko hainbat hauteskunde barrutitan lortutako bigarren postuak dira.