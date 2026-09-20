Eskoletan ikasgela bakoitzeko gehienezko atzerritar kopurua mugatzeko legea iragarri du Melonik
Eskolan integratzeko arazo larriak dituzten ikasle atzerritarren gurasoei italiera ikasteko eskatuko die, eta burkaren eta hiyabaren debekua ezarriko du ikastetxeetan.
Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak igande honetan iragarri duenez, ikasgela bakoitzean egon daitezkeen ikasle atzerritarren gehienezko kopurua legez mugatzen duen legea aurkeztuko dute laster, eskolan integratzeko arazo larriak dituzten ikasle atzerritarren gurasoei italiera ikastea galdegingo diete, eta burka eta hiyabaren debekua ezarrriko dute ikastetxeetan.
Bere alderdiko gazteen, Italiako Anaien, topaketan egin ditu adierazpen hauek Melonik eta lege-proiektu berria hurrengo Ministroen Kontseiluan aurkeztuko duela ere iragarri du,
"Eskolara aurpegia agerian duzula joan behar zara, eta Italian inork ezin du erabaki, benetako edo ustezko tradizio baten izenean, neska gazte bat ezkutatu behar denik. Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna negoziaezina da", esan du Melonik.
Eta gaineratu du: "Ezin da onartu Italiako ikasgela batean haur italiarrak desplazatuak sentitzea gutxiengoa direlako. Ezin da gertatu "
Era berean, iragarri du 'institutu' deituko zaiela lanbide heziketa eskaintzen duten ikastetxeei, "euren izenetik hasita, argi gera dadin balio bereko eskolak direla, eta bertara joaten diren pertsonek balio bera dutela".
Hezkuntzari dagokionez, "gaindituen orokorrak" salatu ditu: "Guztiontzako eskolak lorpenak eta ahuleziak aitortzeko gai izan behar du, aurretik doazenei motibazioa eta zailtasunak dituztenei laguntza eskaini behar die"
"Eskolaren lehen betebeharra haurra ebaluatzea da, neurketak existitzen direla irakastea, akatsak hazkunderako baliagarriak direla eta hezkuntza eta errespetua arauetan oinarritzen direla eta ez haren ukazioan", azpimarratu du lehen ministroak.
Gainera, bere Gobernuak "unibertsitateentzako finantzaketa arrunta inoizko mailarik altuenera" igo duela ere esan du. 9.400 milioi euroko funtsa jarri dutela, "hau da, 2019an baino % 25 gehiago".