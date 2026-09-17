54.000 milioi euroko aurrekontu-doikuntza iragarri du Lecornuk
Frantziako lehen ministro Sebastien Lecornuk 54.000 milioi euroko murrizketa aurreikusten duen aurrekontu plan bat iragarri du eta, besteak beste, soldata publikoak eta pentsio batzuk izoztea eta atzerritarrek jasotzen dituzten kotizazio gabeko laguntzetan mugak ezartzea proposatzen du. Gainera, ohartarazi du herrialdeak % 6,5eko defizitarekin itxiko duela 2027 urtea neurri horiek hartu ezean.
Lecornuk Frantziako Asanblea Nazionalera eraman nahi dituen aurrekontuen berri eman du Le Figaro egunkarian ostegun honetan argitaratutako elkarrizketa batean, Gobernua Parlamentuko gainerako alderdiekin negoziatzen hasi baino lehen.
Frantziako Gobernuaren helburua 2027an, gehienez, BPGren % 5eko defizita izatea da, Europako Egonkortasun Itunak bazkide guztiei eskatzen dien % 3tik urrun. 2026a kopuru horretatik gora itxiko dute. Ekonomia eta Finantza MInisterioak iragarri duenez, aurreikuspena % 5,4koa da, "ezusteko makroekonomikoen ondorioz".
Funtzionarioen soldatak eta pentsio batzuk izoztuko ditu
Finantza merkatuek Frantziako Estatuaren zorrarentzako interes tasa altuak eskatzen dituzten une honetan, Lecornuk aurreztu egingo duela esan du, baina "txiroenei babes sarea kendu gabe".
Lehen ministroak adierazi duenez, funtzionarioen soldatak izozteak (normalean urtero eguneratzen dira inflazioaren arabera) aurrekontuan "2.000 milioi euro liberatzea ahalbidetuko du".
Era berean, 2027an pentsioen arloan lortu nahi dituen aurrezkiez hitz egin du. "Onura fiskalak murriztuta edo pentsioen zati bat izoztuta, 6.000 milioi euroraino aurreztu" nahi du. "Berriro diot: pentsio baxuenak babestuta egongo dira ", azpimarratu du.
Aurrekontu planean aurreikusitako beste mozketa bat atzerritarrentzako ordaindutakoaren araberakoak ez diren laguntzena da. "Atzerritar bat Frantziara legez iristen denean, ez du bere eskubideez gozatzen hasteko denbora tarterik itxaron behar; atzerrian bizi den frantziar batek, aldiz, epe bat du horretarako. Batzuek, agian, neurri sinbolikoa dela uste dute; beste batzuek, kontrako muturrean, eskuineko neurritzat hartuko dute, zalantzarik gabe. Baina zentzuzko neurria da", adierazi du Lecornuk.
Lan Ministerioa izango da murrizketen eragin handienetakoa izango duena. Neurrietako bat Estatuak ordaindutako gaixotasun-bajen murrizketa izango da, eta horrek gastua 2.000 milioitan murriztea ekarriko du.