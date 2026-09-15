AAren arriskua "gezurra" dela esan du Trumpek, eta klima aldaketaren "iruzurraren" pare jarri du
"Duela gutxi esaten zuten mundua desagertuko zela 'klima aldaketagatik'. Gezur horrek ez zien inoiz funtzionatu, eta orain hurrengoaren bila doaz", adierazi du AEBko presidenteak.
Donald Trump AEBko presidenteak parekatu egin ditu adimen artifizialaren garapenak ekar lezakeen arriskuaren "gezurra" eta klima aldaketaren "iruzurra".
"AAk mundua suntsituko duela eta zure auzoarentzat datu zentroak txarrak direla esaten dutenak mundua 'klima aldaketaren' ondorioz desagertuko zela esaten zuten berberak dira. Gezur horrek ez zien inoiz funtzionatu, eta orain hurrengoaren bila doaz ", adierazi du Trumpek sare sozialetan argitaratutako mezu batean.
"Gaizkiaren iraultzaileei" egotzi dizkie "gezur" horiek, eta "AEBren interesak buruan ez dituen jendea" dela azaldu du.
"Ni Gezurehiztaria naiz, eta oraintxe bertan beste gezur bat azaleratzen ari naiz: AAk kontrola hartuko duela eta mundua suntsituko duela, eta robotak gure hirietara joango direla eta gu guztiok desegingo gaituztela", adierazi du. "Gezur" hori "Errusia, Errusia, Errusia edo berotze globalaren iruzurra baino are okerragoa da", gaineratu du.
Mezu hori Dario Amodei Anthropicen sortzaile eta zuzendari exekutiboaren adierazpenek eragindako zalapartaren erdian iritsi da. AAren modeloen gaitasunen garapenaren "erritmoa jaistea" eskatu zuen, teknologia horren "kontrola galtzeko" eta "eraso informatikoak", "bioterrorismoa" edo "arazo ekonomiko larriak" eragiteko arriskuagatik.
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