500 kolono israeldar inguru sartu dira Al Aksa meskitara juduen Urteberriko ospakizunetan
1967tik indarrean dagoen statu quoaren arabera (Israelek Ekialdeko Jerusalem okupatu zuenean), esparru hori musulmanen gurtzarako baino ez da, eta juduak bisitari gisa baino ezin dira sartu.
Igande goizean 500 kolono israeldar inguru sartu dira Al Aksa meskitan, islamarentzat hirugarren tokirik sakratuenean, Rosh Hashanaren (juduen Urteberri eguna) bigarren eta azken egunean, Jerusalemgo Gobernazioak jakitera eman duenez.
Palestinako Aginte Nazionalaren esku dagoen erakundearen arabera, erasotzaileek Marokoarren Atea zeharkatu dute eta "Israelgo indar armatuen babesarekin eskoltatuta" iritsi dira. Horrelako erasoak etengabe egiten dituzte, batez ere horrelako ospakizun juduetan.
Meskiten gunean juduen lehen eta bigarren tenpluak kokatu zirela uste dute (azken hori K.o. 70. urtean suntsitu zuten eta ez dute inoiz berreraiki), eta sionistek eurena dela diote.
"Tenplua berreraikitzeko erakundeek" deitu dituzte jarraitzaileak Al Aksa meskitan egindako erasoaldian modu masiboan parte hartzera eta horren barruan erritualak egitera.
Agintari israeldarrak jakinaren gainean zeuden, eta, segurtasun neurri gisa, meskitaren eta Hiri Zaharraren inguruko segurtasun-neurriak indartu dituzte, Ekialdeko Jerusalem okupatuan, tokiko palestinar egoiliarren lekualdatzea zailduz eta fededun musulmanen gurtza mugatuz.
Gaur egun indarrean den statu quoaren aurkakoa izan da sarrera
1967an Israelek Ekialdeko Jerusalem okupatu zuenetik indarrean dagoen statu quoaren arabera, esparrua musulmanen gurtzarako baino ez da, eta juduak bisitari gisa bakarrik sar daitezke bertan; izan ere, juduen legeek debekatu egiten diete fededunei haientzat sakratuena den lekuan otoitz egitea, eta errabino batzuek baino ez dute hori egiteko baimena.
Juduen otoitza Erosten Harresian egin beharko litzateke (Zabalgunearen alboetako batean dago), eta hala gomendatzen du Israelgo Errabinato Handiak, nahiz eta azken urteetan sionismo erlijiosoaren mugimenduarekin lerrokatu diren errabino batzuek gomendio hori aldatu eta bigarren tenplua eraiki zen tokian otoitz egitearen alde egin duten.
Palestinarrentzat eta Jordaniarentzat (1967az geroztik zaintzen du lekua), aldaketa hori politikoa da erlijiosoa baino gehiago; Jerusalem osoa judaizatzeko eta israeldartzeko saiakera, alegia.
Herrialde arabiar gehienek behin eta berriz gaitzetsi dituzte politika horiek, baina ez da inolako aurrerapenik izan, eta, bitartean, Israelgo Gobernuko ministroek, Itamar Ben Gvir kolono eta Segurtasun Nazionaleko kide ohiak, adibidez, bat egin ohi dute Al Aksa meskitan egin ohi dituzten eraso horiekin.
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