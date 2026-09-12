PETROLIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Saudi Arabiak Ekialde-Mendebaldeko oliobidea itxi du, hainbat eraso jasan ostean

Azpiegitura hori da merkatu globalak hornitzeko bide nagusia Ormuzeko itsasarteko egungo tentsio-testuinguruan; egunean zazpi milioi upel petrolio gordin garraiatu ditzake.

Saudi Arabiako energia azpiegiturak. Argazkia: Agentziak Saudi Arabiako energia azpiegiturak. Argazkia: Agentziak
Abdulaziz bin Salman, Saudi Arabiako Energia ministroa. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Saudi Arabiako Energia Ministerioak Riad eta Medina eskualdeetan dagoen Ekialde-Mendebaldeko oliobidearen itxiera "prebentiboa" iragarri du ostiral honetan, Iraketik iritsitako droneen hainbat erasoren ostean. Erasoek hainbat zauritu eta kalte material eragin dituzte.

Ministerioaren arabera, oliobidea petrolioa merkatu globaletara esportatzeko bide nagusia da Ormuz itsasarteko egungo tentsio-egoeran, eta "eraso ugari" jasan zituen ostegun goizean; hori dela eta, itxi egin dute, badaezpadako neurri gisa.

Bestalde, Atzerri Ministerioak erasoak gaitzetsi ditu eta argitu du, Ali al Zaidi Irakeko lehen ministroak egindako eskaeraren ondoren, Saudi Arabiak momentuz ez erantzutea erabaki duela, bere lurraldetik bertatik erresumaren eta inguruko herrialdeen aurka jaurtitako erasoak eragozteko “beharrezko neurriak hartzeko aukera emateko Irakeko Gobernuari”.

Hala ere, Riadek berretsi du "bere subiranotasuna, segurtasuna, instalazioak, herritarrak eta egoiliarrak babesteko beharrezko neurri guztiak hartzeko eskubidea" duela.

Bestalde, Irakeko Gobernuak erasoak gaitzetsi ditu eta "erresumaren jarrera eta Irakek egoerari eusteko egindako ahaleginei emandako erantzun positiboa" baloratu ditu.

Iranen aldeko miliziek Irakeko lurraldetik Riadeko eta Ekialdeko Eskualdeko petrolio-instalazioen aurka egindako erasoak salatu ditu Saudi Arabiak lehenago ere, eta uztailaren amaieran Estatu Batuekin batera eraso bat ere egin zuen horri erantzuteko.

Zeintzuk dira oliobidearen ezaugarriak?

Saudi Arabiako Ekialde-Mendebaldea oliobidea, Petroline izenaz ere ezagutzen dena, azpiegitura estrategikoa da, herrialdea zeharkatzen duena ekialdeko petrolio-eremuetatik, Persiar golkoan, Yanbu porturaino, Itsaso Gorrian.

1.200 kilometro inguruko luzera du eta eguneko zazpi milioi upeleko gehienezko edukiera.

Garrantzi handikoa da gaur egun, Ormuzeko itsasartea saihestuz petrolio gordina esportatzea ahalbidetzen duelako. Horren ondorioz, Saudi Arabiak bere erabilera handitu zuen esportazioak Yanburantz desbideratzeko eta blokeoaren eragina eta itsasbideko murrizketak arintzeko. 

Petrolio Saudi Arabia Irak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ramon Aizarnak 300 metrora bizi izan zituen 2001ean I-11ko atentatuak: "Ikusitako guztiaren inpaktua bizitza osorako izango da"

Ramon Aizarna gipuzkoarrak, AEBn bizi den euskaldunak, World Trade Centerrera begira zegoen loft batetik ikusi zituen I-11ko Dorre Bikien aurkako atentatuak. Une hartan bertan gertatzen ari zena zuzenean kontatu zuen ETBrentzat. 25 urte geroago, berriro hitz egin dugu berarekin, historia aldatu zuen egun tragiko hura berarekin gogoratzeko.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X