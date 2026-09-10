Mamdani 11Sko omenaldira joango da New Yorken, eta Trump ez da bertan izango
Alkatearen presentziak kritika eragin du biktima batzuen senideen artean; Trumpek, berriz, Pentagonoan hartuko du parte oroimen-ekitaldietan.
New Yorkek irailaren 11ko atentatuen 25. urteurrena ospatuko du ostiral honetan, Zohran Mamdani alkatea bertan dela eta Donald Trump AEBko presidentea falta dela.
Mamdani uztailan baieztatu zuen Ground Zeroko omenaldira joango dela. Erabakiak biktima batzuen senideen eta bizirik atera ziren taldeen kritikak eragin ditu, haren Palestinaren aldeko jarreragatik eta zenbait adierazpen eta erabaki politikogatik.
Alkateak, ordea, bertan egongo dela defendatu du, eta familiak, bizirik atera zirenak eta larrialdi-zerbitzuetako langileak omentzera joango dela adierazi du.
Hitzaldi politikorik gabeko zeremonia
Irailaren 11ko Memorialak eta Museoak gogorarazi du ekitaldiak izaera ez-partidista duela. 2012tik, politikariek ez dute hitz egiten ekitaldian, eta lekuko gisa baino ez dira bertaratzen. Biktimen senideek hildakoen izenak irakurriko dituzte, eta zazpi minutuko isilune egingo dituzte.
Bertan izango dira Joe Biden, Bill Clinton, Barack Obama eta George W. Bush presidente ohiak.
Trump, aldiz, ez da Ground Zeroko omenaldira joango. Hala, karguan dagoen lehen presidente estatubatuarra izango da New Yorkeko ekitaldira joango ez dena. JD Vance presidenteordea izango da han haren ordez.
Presidenteak Pentagonoan hartuko du parte oroimen-ekitaldietan, atentatuetako beste eszenatokietako batean. The New York Times egunkariaren arabera, Trumpek Ground Zeron hitz egin nahi zuen, baina omenaldiaren arauek ez dute esku-hartze politikorik onartzen. Hala ere, presidenteak informazio hori ukatu egin du.
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