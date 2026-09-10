Trumpek 5.000 dolar agindu dizkie estatubatuarrei bere alderdiak azaroko hauteskundeak irabazten baditu
Donald Trump AEBko presidenteak hitzeman du heldu estatubatuar bakoitzari 5.000 dolar emango dizkiola errepublikanoek azaroaren 3ko hauteskundeak irabazten badituzte.
Trumpek herritarrentzako "dibidendu" gisa aurkeztu du neurria, eta AEBk muga-zergen bidez lortutako diru-sarrerekin lotu du. "Errepublikanoek irabazten badute, zuek gurekin irabazten duzue eta bost mila dolar izango dituzue", esan du jarraitzaileen aurrean.
Presidenteak, ordea, ez du zehaztu nola antolatuko litzatekeen ordainketa, nork izango lukeen jasotzeko eskubidea, ezta nola finantzatuko litzatekeen ere. Ez du azaldu noiz egingo litzatekeen balizko transferentzia hori.
Hauteskunde estuak izango dira
Azaroaren 3ko agintaldi erdiko hauteskundeek Ordezkarien Ganberako 435 eserlekuak eta Senatuko 100 eserlekuetatik 35 berrituko dituzte. Errepublikanoek hauteskunde estuei aurre egin beharko diete, eta Etxe Zurian dagoen alderdiak Behe Ganberan ordezkaritza galdu ohi du hauteskunde hauetan.
Azken inkesten arabera, demokraten garaipena espero da Ordezkarien Ganberan, eta Senatuaren gehiengoa, berriz, parekatuagoa da. Decision Desk HQ inkesten agregatzailearen arabera, bi alderdiek Goi Ganbera kontrolatzeko dituzten aukerak % 50 ingurukoak dira.
Zuzeneko ordainketak: promesa berri bat
Gaur egungo agintaldiaren hasieran, Elon Muskek zuzendutako Gobernuaren Eraginkortasunerako Departamentuak 79 milioi etxe estatubatuarrentzako "dibidendua" proposatu zuen, baina azkenean ekimena ez zen gauzatu.
Urte honen hasieran, muga-zergen gerra bete-betean zegoela, Trumpek 2.000 dolarreko txekeak klase ertain eta baxuko herritarren artean banatzeko aukera ere proposatu zuen.
Errepublikanoen konbentzioa, Trump oinarri
Trumpek berak eskatuta, Alderdi Errepublikanoak ezohiko konbentzio nazionala egiten du Dallasen. Hauteskunde presidentzialetan egin ohi dira horrelako bilerak, alderdiaren Etxe Zurirako hautagaia aukeratzeko.
Ekitaldia presidentearen figurari buruzkoa da, eta haren gobernuko kideek, legegileek, ikuskizuneko figurek eta buruzagi kontserbadoreek parte hartu dute, Etxe Zuriaren politikak defendatu baitituzte hainbat arlotan, hala nola ekonomian eta migrazioaren kontrolean.
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