Arabia Saudita cierra preventivamente el oleoducto Este-Oeste tras sufrir varios ataques
El Ministerio de Energía saudita anunció este pasado viernes el cierre "preventivo" del oleoducto Este-Oeste, situado en las regiones de Riad y Medina, tras sufrir varios ataques con drones procedentes de Irak. Los ataques causaron varios heridos y daños materiales.
El ministerio señaló que el oleoducto, principal ruta de exportación de crudo a los mercados globales en el actual contexto de tensiones en el estrecho de Ormuz, fue "objeto de múltiples ataques" en la mañana de este pasado jueves, por lo que "fue cerrado como medida de precaución".
Por otro lado, el Ministerio de Exteriores condenó los ataques y aclaró que, tras la solicitud del primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, "de dar una oportunidad al Gobierno de Irak para adoptar las medidas necesarias” para impedir los ataques lanzados desde su propio territorio contra el reino y los países vecinos, Arabia Saudita ha optado por no responder por el momento.
No obstante, Riad reafirmó que "se reserva el derecho de adoptar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, seguridad, instalaciones, ciudadanos y residentes".
Por su parte, el Gobierno iraquí condenó los ataques y valoró "la postura del reino y su respuesta positiva a los esfuerzos de Irak por contener la situación".
Arabia Saudita ya había denunciado en ocasiones anteriores ataques lanzados desde territorio iraquí por milicias proiraníes contra instalaciones petroleras en Riad y la Región Oriental, y llegó incluso a lanzar a finales de julio una ofensiva conjunta con Estados Unidos en respuesta.
¿Cuáles son las características de este oleoducto?
El oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, también llamado Petroline, es una infraestructura estratégica que atraviesa el país desde los campos petroleros del este, en el golfo Pérsico, hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.
Tiene una longitud de unos 1200 kilómetros y una capacidad máxima de siete millones de barriles diarios.
Su importancia radica en que permite exportar crudo evitando el estrecho de Ormuz, lo que llevó a Arabia Saudita a aumentar su uso para desviar exportaciones hacia Yanbu y mitigar el impacto del bloqueo y las restricciones en la vía marítima.
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