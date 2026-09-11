Ramón Aizarna vivió el 11-S a 300 metros: "El impacto de todo lo que vi es para toda la vida"
Ramón Aizarna, guipuzcoano afincado en Estados Unidos, presenció los atentados contra las Torres Gemelas desde un loft con vistas al World Trade Center y relató lo que estaba sucediendo en directo para ETB. Veinticinco años después, hemos vuelto a hablar con él para recordar, desde su testimonio, aquel trágico día que cambió la historia.
Te puede interesar
Muere Emma Bonino, excomisaria europea de Consumo, Pesca y Ayuda Humanitaria, a los 78 años
Fue una influyente política italiana que luchó por derechos civiles como la legalización del aborto en Italia y una defensora acérrima de la causa europeísta. Ha fallecido tras años de lucha pública contra el cáncer.
Será noticia: 25 aniversario del 11-S, análisis del informe PISA y Diada de Cataluña
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
25 años del 11-S: Así fue el ataque terrorista que hizo temblar a todo el mundo
Al Qaeda secuestró cuatro aviones comerciales y atentó contra el corazón de Estados Unidos hace hoy 25 años. La respuesta del entonces presidente George W. Bush no tardó en llegar: comenzaba la guerra contra el terrorismo.
Marruecos rechaza su responsabilidad en el cruce masivo a Ceuta y se niega a ser el "chivo expiatorio"
El Ministerio marroquí de Relaciones Exteriores advierte que "Marruecos se niega a ser utilizado como peón político preelectoral, ni aceptará ser el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos en España".
Mamdani acudirá al homenaje del 11S en Nueva York, mientras Trump será el primer presidente en activo que no asista
La presencia del alcalde ha generado críticas entre algunos familiares de las víctimas, mientras que Trump participará en los actos del Pentágono.
Trump promete 5.000 dólares a los estadounidenses si su partido gana las elecciones de noviembre
Donald Trump ha prometido un "dividendo" de 5.000 dólares por adulto si los republicanos ganan las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre y mantienen el control del Congreso. El presidente estadounidense ha vinculado la propuesta a los ingresos obtenidos por su política arancelaria.
La UE abre la puerta a restringir la compra de segundas viviendas en zonas tensionadas y limitar los pisos turísticos
Bajo el nombre de Ley de Vivienda Asequible, Bruselas ha propuesto el primer marco legal con las condiciones para restringir vivienda turística en las zonas declaradas como de mercado residencial tensionado.
Netanyahu niega que Emiratos le advirtiera con anterioridad de los ataques del 7 de octubre
El diario 'Haaretz' ha publicado una información en la que asegura que EAU avisó al primer ministro de la operación, y, ante esta información, la oposición israelí ha acusado en bloque al primer ministro de ignorar las advertencias.
Reabren varios aeropuertos de Indonesia tras el cierre provocado por la erupción del volcán Anak Krakatoa
Indonesia reabre su aeropuerto principal en Yakarta y otros cuatro que permanecían cerrados desde el fin de semana, tras la erupción del Krakatoa. Cerca de 3.000 vuelos y 370.000 viajeros se han visto afectados en plena operación retorno de las vacaciones de verano.. El volcán Anak Krakatoa, situado a unos 150 kilómetros de la capital indonesia, entró en erupción el viernes lanzando lava y grandes columnas de ceniza.