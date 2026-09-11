Ramón Aizarna vivió el 11-S a 300 metros: "El impacto de todo lo que vi es para toda la vida"

Indonesia reabre su aeropuerto principal en Yakarta y otros cuatro que permanecían cerrados desde el fin de semana, tras la erupción del Krakatoa. Cerca de 3.000 vuelos y 370.000 viajeros se han visto afectados en plena operación retorno de las vacaciones de verano.. El volcán Anak Krakatoa, situado a unos 150 kilómetros de la capital indonesia, entró en erupción el viernes lanzando lava y grandes columnas de ceniza.