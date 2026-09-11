25 años del 11-S
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Ramón Aizarna vivió el 11-S a 300 metros: "El impacto de todo lo que vi es para toda la vida"

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18:00 - 20:00
Ramón Aizarna, guipuzcoano afincado en Estados Unidos
Euskaraz irakurri: Ramon Aizarnak 300 metrora bizi izan zituen I-11ko atentatuak: Ikusitako guztiaren inpaktua bizitza osorako izango da

EITB

Última actualización

Ramón Aizarna, guipuzcoano afincado en Estados Unidos, presenció los atentados contra las Torres Gemelas desde un loft con vistas al World Trade Center y relató lo que estaba sucediendo en directo para ETB. Veinticinco años después, hemos vuelto a hablar con él para recordar, desde su testimonio, aquel trágico día que cambió la historia.

Nueva York Atentados Internacional

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