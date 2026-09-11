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Los partidos vascos reivindican "las naciones" vasca y catalana en la Diada

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Euskaraz irakurri: Euskal alderdiek Katalunia eta Euskadi nazio gisa aldarrikatu dituzte Diadan

EITB

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En los actos conmemorativos de la Diada en Barcelona, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha avisado que "se equivoca quien pretenda tratar a Euskadi y Cataluña como una comunidad autónoma más". Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso, ha reivindicado derechos nacionales y sociales de nuestros pueblos y nuestras naciones.  

Diada Barcelona EH Bildu EAJ-PNV Política

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