María del Río, candidata a la Alcaldía de Bilbao por EH Bildu

La Mesa Política de EH Bildu en Bilbao ha propuesto a María Del Río como candidata a la Alcaldía del Ayuntamiento de Bilbao para las elecciones municipales de 2027. Del Río es concejala y portavoz del grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao desde el 2023.

A través de una nota, la coalición ha explicado que, tras "los resultados históricos" obtenidos en las últimas elecciones, se reafirma su apuesta por María del Río "para liderar un nuevo ciclo de transformación en la ciudad que ponga a las bilbotarras en el centro y que les garantice a todas ellas desarrollar proyectos de vida digno".