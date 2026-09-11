Elecciones muncipales y forales 2027
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

María del Río, candidata a la Alcaldía de Bilbao por EH Bildu

La Mesa Política de EH Bildu en Bilbao ha propuesto a Del Río para las elecciones municipales de 2027 "para liderar un nuevo ciclo de transformación en la ciudad que ponga a las bilbotarras en el centro".
María del Río, candidata a la Alcaldía de Bilbao por EH Bildu
María del Río, concejala y portavoz del grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao. Foto: EH Bildu
Euskaraz irakurri: Maria del Rio, EH Bilduren Bilboko alkategaia

EITB

Última actualización

La Mesa Política de EH Bildu en Bilbao ha propuesto a María Del Río como candidata a la Alcaldía del Ayuntamiento de Bilbao para las elecciones municipales de 2027. Del Río es concejala y portavoz del grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao desde el 2023.

A través de una nota, la coalición ha explicado que, tras "los resultados históricos" obtenidos en las últimas elecciones, se reafirma su apuesta por María del Río "para liderar un nuevo ciclo de transformación en la ciudad que ponga a las bilbotarras en el centro y que les garantice a todas ellas desarrollar proyectos de vida digno". 

EH Bildu Bilbao Ayuntamiento de Bilbao Elecciones Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Andueza, sobre la reforma fiscal de Bizkaia: “Nosotros seremos coherentes y mantendremos nuestra posición”

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha avanzado en Euskadi Irratia que los socialistas abrirán hoy el camino a la ley de reforma fiscal, aunque ha aclarado que la postura de su partido sigue siendo la misma. Así, ha advertido de que, para que la reforma salga adelante en las Juntas Generales, deberán negociar a fondo el contenido con el PNV.

Cargar más
Publicidad
X