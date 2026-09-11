Muere Emma Bonino, excomisaria europea de Consumo, Pesca y Ayuda Humanitaria, a los 78 años

Bonino (Bra, Italia, 9 marzo 1948) comenzó su activismo político en la década de los 70 en movimientos a favor de la legalización del aborto en Italia, punto en el que se presentó a las elecciones bajo las siglas del Partido Radical. Así abrió una larga trayectoria política que le llevó a ser diputada durante seis legislaturas, eurodiputada, comisaria de Pesca, Consumo y Ayuda Humanitaria (1995-1999) y ministra de Asuntos Europeos y Comercio Internacional (2006-2008) y de Exteriores (2013-2014) en gobiernos socialdemócratas italianos. Continuó con su labor en política hasta 2022 como senadora, su último cargo electo.

Su larga trayectoria activista fue reconocida con varias condecoraciones como la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, la Legión de Honor francesa o el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional, que recibió en 1998.

En 2015 se le diagnosticó un microcitoma pulmonar, un cáncer contra el que luchó públicamente y con un característico pañuelo en la cabeza, hasta anunciar en televisión en 2023 que lo había superado. Sin embargo, el pasado mes de diciembre volvió a ser ingresada tras sufrir una insuficiencia respiratoria.

Su figura ha sido reivindicada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien ha destacado que durante décadas representó "una voz fuerte y reconocible de la política italiana, llevando adelante sus ideas con determinación". "Nuestras historias y nuestras sensibilidades han estado lejos, pero esto nunca me ha impedido reconocer su peso y su rol en la vida pública de nuestra Nación", ha afirmado.

A nivel europeo, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha asegurado en un mensaje en italiano difundido en redes sociales que "la Europa por la que luchó sentirá su ausencia". "Emma Bonino nunca esperó a que el mundo estuviera preparado, siempre eligió ir hacia adelante, indicando el camino a los demás", ha destacado la conservadora maltesa para poner en valor el papel de la que fuera eurodiputada y comisaria europea.