Emma Bonino hil da, Kontsumo, Arrantza eta Laguntza Humanitarioko Europako komisario ohia, 78 urte zituela
Eragin handiko politikari italiarra izan zen. Eskubide zibilen alde borrokatu zuen bere ibilbide osoan; hala nola, Italian abortua legeztatzearen alde. Horrez gainera, europazale sutsua izan zen.
Emma Bonino, 1995 eta 1999 artean Kontsumo, Arrantza eta Laguntza Humanitarioko Europako komisario izandakoa, ostiral honetan hil da, 78 urte zituela, Erroman. Hainbat urtez minbiziaren aurka borrokatu ondoren, igandean larri ospitaleratu zuten eta ostiralean zendu da.
Bonino eragin handiko politikari italiarra izan zen, Italiako eskubide zibilen defentsan figura garrantzitsuenetako bat. Horrez gainera, Europar Batasunaren paperaren defendatzailea izan zen eta Piu Europa alderdi politikoa sortu zuen. Alderdiak esker onak emanez iragarri du bere heriotza eta "Italiako eta mundu libreko historia politikoaren protagonista argi, ausart eta askeenetako bat" izan zela adierazi du.
Boninok (Bra, Italia, 1948ko martxoaren 9a) 70eko hamarkadan hasi zuen bere aktibismo politikoa, Italian abortua legeztatzearen aldeko mugimenduetan. Alderdi Erradikalaren siglekin aurkeztu zen hauteskundeetara garai hartan.
Ondoren, sei legegintzalditan diputatu izan zen Italian, eurodiputatu Bruselan, Arrantza, Kontsumo eta Laguntza Humanitarioko komisario (1995-1999), eta Italiara itzultzean, Europako Gaietarako eta Nazioarteko Merkataritzako ministro (2006-2008) eta Kanpo Arazoetarako ministro (2013-2014) izan zen gobernu sozialdemokratetan. 2022ra arte jarraitu zuen politikan, senatari gisa.
Ekintzaile gisa egindako ibilbidearen ordainetan, sari eta aipamen ugari jaso zituen; hala nola, Italiako Errepublikako Merituaren Ordenaren Gurutze Handia, Frantziako Ohorezko Legioa edo 1998an jaso zuen Nazioarteko Lankidetzaren Asturiasko Printzea Saria.
2015ean biriketako mikrokitoma bat diagnostikatu zioten. Publikoki egin zion aurre minbizi horri eta 2023an telebistan iragarri zuen gainditu zuela. Hala ere, joan den abenduan berriro ospitaleratu zuten arnas gutxiegitasuna izan ondoren.
Italian zein Bruselan haren lana goratu dute. Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak aldarrikatu duenez, hainbat hamarkadatan "Italiako politikaren ahots indartsua eta ezaguna izan zen, bere ideiak erabakitasunez aurrera eramanez". "Gure historiak eta sentsibilitateak elkarrengandik urrun egon dira, baina horrek ez dit inoiz eragotzi gure Nazioaren bizitza publikoan izan duen pisua eta rola aitortzea", adierazi du.
Roberta Metsola Europako Parlamentuko presidenteak sare sozialetan zabaldu duen mezu batean adierazi duenez, "borrokatu zuen Europak bere hutsunea sentituko du". "Emma Boninok ez zuen inoiz itxaron mundua prest egon arte, beti aukeratu zuen aurrera egitea, besteei bidea emanez", nabarmendu du eurodiputatu eta komisario izan zenaren papera nabarmentzeko.
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