Errusia-Ukraina gerra

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Ukrainak eta Errusiak elkarri eraso diote: bi pertsona hil eta dozenaka zauritu dira

Ukrainako indarrek Errusia ipar-mendebaldean eragin dituzte bi heriotzak, Nizhnekamsk udalerrian. Moskuk droneak erabiliz eraso dio Kievi, eta gutxienez bost lagun zauritu ditu. AEBren arabera, baina, bi herrialdeek nahi dute gatazka konpondu. 

ODESA (Ukraine), 12/09/2026.- Ukrainian rescuers work amid the rubble at the site of a Russian strike on a multi-storey residential building in Odesa, southern Ukraine, 12 September 2026, amid the ongoing Russian invasion. According to the Ukrainian State Emergency Service (SES), the Russian attack in Odesa injured at least 35 people, including an infant, and left two others missing. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/IGOR MASLOV

Azken erasoaldian Odesan kaltetutako eraikinetako bat. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Errusiako indarrek 453 drone jaurti dituzte bart Ukrainan, baina gehien-gehienak (409) indargabetu dituela zehaztu du Ukrainako Aire Armadak. Lehen datuen arabera, bost pertsona zauritu dira Odesan (bizitegi eremu bati eraso omen diote han). 13 dronek lortu dute helmuga zuten azpiegitura jotzea, eta eraitsi dituzten aparatuen zatiak erori dira zazpi kasutan.

Errusiak bere gain hartu ditu eraso horiek, eta esan du Ukrainako "zentro logistikoak" eta "instalazio energetikoak" izan dituela jomuga. Moskuren arabera, droneek "zentro logistiko bat" jo dute Odesa probintzian, bi azpiestazio elektriko Odesan eta Mykolaiv eskualdean, eta "trenbideen azpiegitura bat" herrialdearen mendebaldean. Errusiak esan du "Europako herrialdeetatik ondasun militarrak garraiatzeko" erabiltzen dituztela horiek.

Atzo, gutxienez lau pertsona hil eta 60 inguru zauritu ziren Errusiak Ukrainako hainbat eskualdetan egindako erasoetan. Besteak beste, Zaporizhian, Odesan, Donetsken, Dnipropetrovsken, Sumyn eta Kiev hiriburuan erori ziren droneak. 

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