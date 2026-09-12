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BRICSeko herrialdeek Ekialde Hurbilean neurriz jokatzea eta alde bakarreko zigorrak baztertzea erabaki dute

Indian bilduta, herrialde horiek 140 puntuko adierazpen zabal bat adostea lortu dute, eta, besteak beste, elkarrekin lan egiteko konpromisoa hartu dute, "merkataritzaren eta energiaren fluxua babesteko".

HANDOUT - 12 September 2026, India, New Delhi: India's Prime Minister Narendra Modi delivers his closing remarks at BRICS Summit Session on "Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism" at Bharat Mandapam. Photo: -/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full 12/9/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
BRICSen goi-bilera Indian. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

BRICSeko liderrek aho batez onartu dute larunbat honetan New Delhiko Adierazpena, eta, horren bidez, Ekialde Hurbileko gatazkaren gorakadaren aurrean neurriz jokatzea eskatu dute. Horrez gainera, elkarrekin lan egiteko konpromisoa hartu dute, "merkataritzaren eta energiaren fluxua babesteko" eta nazioarteko zuzenbidearen aurkako aldebakarreko zigorrak baztertzeko. 

BRICS osatzen duten herrialdeak (Brasil, Errusia, India, Txina, Hegoafrika, Egipto, Etiopia, Iran, Saudi Arabia, Arabiar Emirerri Batuak eta Indonesia) gobernantza globalari eta multilateralismoari buruzko goi-bilera egiten ari dira asteburu honetan Indian.

Desadostasun ugariren ondoren, azkenean, testu bat adostu dute -2026ko New Delhiko Deklarazioa- Ekialde Hurbilean izan den tentsio gorakadaren testuinguruan. Dokumentuak herrialde horien "kezka sakona" jasotzen du. "Neurriz jokatzeko eta egoera are gehiago larriagotu dezaketen ekintzak saihesteko" eskatzen dute. 

Era berean, zibilak eta azpiegitura zibilak babestea eta estatuen subiranotasuna eta lurralde osotasuna errespetatzea beharrezko ikusten dute.

140 puntuko adierazpen luze batean, blokeak "merkataritza globalaren, hornidura-kateen eta energiaren fluxu konstantea mantentzeko" modu bateratuan lan egiteko beharra azpimarratzen du. Ez du zuzenean Ormuzeko itsasartea aipatzen, egungo eskualde-eskaladak eragindako munduko horniduraren funtsezko bidea baita. 

Era berean, blokeak "legez kanpokotzat" jotzen dituen neurriak ezabatzea eskatzen du. "Nazioarteko zuzenbidearen aurkakoak diren alde bakarreko neurri hertsatzaileak ezartzea gaitzesten dugu, eta neurri horiek, alde bakarreko zehapen ekonomikoen eta bigarren mailako zehapenen pean besteak beste, giza eskubideetan eragin negatibo sakonak dituztela berresten dugu", jasotzen du adierazpenak.

Brasil India Errusia Iran Munduko albisteak

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