ADIMEN ARTIFIZIALA, KEZKA ITURRI

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AEBko Kongresuko demokratek IAren garapena geldotu nahi dute, sektoreko buruen alarmaren ostean, baina Trumpek esan du ez dela "gertatuko"

Asteartean bilera egingo dute Behe Ganberako demokratek, eta bertan "lehentasun garrantzitsu bat adimen artifizialaren inguruko ekintza izango da", aurreratu dute.

(Foto de ARCHIVO) Imagen de recurso sobre Inteligencia Artificial (AI, por sus siglas en inglés). REMITIDA / HANDOUT por UNSPLASH Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/1/1970

Agentziak | EITB

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Hakeem Jeffries AEBko Ordezkarien Ganberako demokraten buruak adimen artifiziala moteltzeko "premiaz" jokatzeko eskatu dio Kongresuari, sektoreko liderrek (Dario Amodei, Sam Altman eta Elon Musk) hala eskatu ostean.

Jeffriesek aurreratu duenez, asteartean bilera bat izango dute Behe Ganberako demokratek, eta bertan "lehentasun garrantzitsu bat adimen artifizialaren inguruko ekintza izango da", Amodei Anthropiceko sortzaile eta zuzendari exekutiboak IAren arriskuei buruz egindako ohartarazpenen ostean.

"Neurri erabakigarriak hartu beharko genituzke orain, zuzendari exekutiboek berriki eskatu duten bezala, teknologiaren garapen erritmoa moteltzeko, AEBetako herritarrak babesteko eta IAk modu seguruan jardungo duela bermatzeko", gaineratu du.

Jeffriesek ez du argitu zer neurri espezifiko bultzatuko lituzkeen, baina errepublikanoak geldi egotea kritikatu du.

Hain zuzen ere, Mike Johnson errepublikano eta Ordezkarien Ganberako buruzagiak urgentziazko moratoria bat ezartzea errefusatu du, IAren garapenak jarraitu behar duela uste duelako, "Txinak lidergoa izatea saihesteko".

Argudio berarekin, Donald Trump AEBko presidenteak "indar negatibotzat" jo ditu adimen artifiziala arautzea eskatzen dutenak. "Babes dezakegu, hau eta hura egin dezakegu. Baina uste dut indar negatibo asko daudela gaia planteatzen, baina ez lukete planteatu behar. Eta gertatuko ez diren gauzak planteatzen ari dira. Baina AArekin irabazten duenak irabazi egiten du. Egia da", adierazi die Trumpek hedabideei.

"Txinaren aurrean lidergoan gaude Adimen Artifizialean. Munduko herrialderik sofistikatuena gara, eta horri eutsi nahi diot, AArekin irabazten duenak irabazten duelako", berretsi du presidenteak.

Elon Musk bat dator Anthropic eta OpenAIrekin adimen artifiziala moteldu behar dela esatean
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