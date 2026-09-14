AKORDIO HISTORIKOA

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Eskoziak, Galesek eta Ipar Irlandak akordio historiko bat sinatu dute autodeterminazioaren alde

Cardiffen, Galesko hiriburuan egindako bileran independentziari buruzko erreferendumaren alde egiteko estrategia bateratua iragarri dute hiru buruzagiek.

CARDIFF (United Kingdom), 14/09/2026.- (L-R) Leader of Plaid Cymru and First Minister of Wales, Rhun ap Iorweth, Leader of the Scottish National Party and First Minister of Scotland, John Swinney, Sinn Fein President Mary Lou McDonald and Sinn Fein Vice-President and First Minister for the North of Ireland Michelle O'Neill sign a joint document following a meeting between leaders of nationalist parties in Cardiff, Wales, Britain, 14 September 2026. Leaders of nationalist parties from Scotland, Wales and Northern Ireland are meeting to strengthen the co-operation of the three countries and build towards constitutional change and signed an 'independence pact'. (Irlanda, Reino Unido) EFE/EPA/JON ROWLEY
Hiru buruzagiek adierazpen bateratua sinatzen duten unea: Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako ministro nagusiek manifestu historiko bat sinatu dute astelehen honetan, erabakitze-eskubidean eman beharreko hurrengo pausoak zehazte aldera. Historian lehen aldiz, Londresi aurre egiteko estrategia bateratua adostu dute buruzagi independentistek.

Cardiffen, Galesko hiriburuan egindako bileran, sinatzaileek azpimarratu dute agerraldia nork bere alderdi politikoaren buru gisa egin dutela (SNP, Plaid Cymru eta Sinn Féin). Hiru buruzagiek, John Swinneyk, Rhun ap Iorwerthek eta Michelle O'Neillek Brexitak eragindako kalteak salatu dituzte, eta berretsi dute euren etorkizuna "Europar Batasunean dagoela".

Westminsterren amaiera

Agiri bateratuan, agintariek autodeterminaziorako eskubidea aldarrikatu dute, eta Londresi ohartarazi diote "Westminsterren dagoen edozein gobernuk ez duela eskubiderik demokrazia blokeatzeko". Lurralde bakoitzak epe eta bide konstituzional ezberdinak dituela ere esan dute, baina blokean lankidetzan aritzeko konpromisoa hartu dute, norberak bere etorkizuna erabaki dezan eta ekonomia sendoagoak eta bidezkoagoak eraiki asmoz.

Testuak keinu argia egiten dio Europar Batasunari: "Brexitak gure ekonomiei kalte egin zieten eta herritarren aukerak mugatu zituen. Gure lurraldeen etorkizuna Europar Batasunaren barruan ikusten dugu, eta elkarrekin lan egin nahi dugu Europarekiko harreman horiek berreraiki eta sendotzeko", adierazi dute. Dokumentuak ez du zuzenean Londres aipatzen, baina ohartarazten dutenez, "Westminsterren garaia amaitzen ari da". 

Agirian ez da "erreferendum" hitza ageri. Nolanahi ere, ondorengo prentsaurrekoan Swinneyk eta bai O'Neillek garbi esan dute hori nahi dutela euren herrientzat. Galesko ministroak, baina, ez du datarik aipatu, beste biekin alderatuta Galesen sentimendu independentista moderatuagoa delako, nahiz eta azken urteetan indarra hartzen joan. 

Londresen erantzuna

Erresuma Batuko Gobernua aurrekaririk gabeko bilera horri garrantzia kentzen saiatu da. Andy Burnham lehen ministroaren bozeramaile batek adierazpenak egin ditu astelehen honetan, eta esan du: "Erresuma Batuak bere onena ematen duela herriek partekatzen dituzten balioen inguruan eta arazoak konpontzeko batzen direnean". Burnhamek gaineratu du bere Gobernua herritarren zama ekonomikoa arintzen zentratuta dagoela, "eztabaida konstituzionaletan edo etorkizuneko erreferendumeetan nahasi aurretik".

Trumpren hitzak

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak, Dublinera egindako bisita batean, Irlanda "batuta" ikusi nahiko lukeela eta "lehenago edo geroago" gertatuko dela esan eta bi egunera egin da bilera. Adierazpen horiek kritika ugari jaso dituzte Erresuma Batuan, bereziki oposizioko alderdien aldetik.

Burnhamek berak aste honetan ziurtatu duenez, Eskoziaren independentziari buruzko erreferendum berri bat egiteko aukera "eztabaidatik kanpo" dago oraindik, baina jarrera hori alda daitekeela iradoki du, herritarren artean bozketaren aldeko adostasuna dagoela erakutsiko balitz.

EH Bilduk Cardiffeko adierazpena txalotu du

EH Bilduk txalotu egin du astelehen honetan Cardiffen sinatutako adierazpen bateratua, eta "Eskoziako, Galesko eta Irlandako nazioen" erabakitzeko eskubidea defendatu du.

Sare sozialetan zabaldutako mezu batean, koalizio subiranistak esan du "Eskozia, Gales eta Irlandako burujabetza prozesuak arretaz eta interes handiarekin jarraitzen" dituela, "elkartasunetik eta gertu-gertutik". 

Halaber, Eskozia, Gales eta Irlandako nazioek "euren etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea" dutela berretsi du.

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