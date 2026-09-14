ADIMEN ARTIFIZIALA
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Txinak konfrontazioa baztertu du AAren inguruko eztabaidan, eta "ongira bideratutako" teknologia defendatu du

Pekinek adimen artifizial ireki eta inklusiboaren nazioarteko araubidea eskatu du, eta ohartarazi du mehatxu-diskurtsoek eta "asmo txarreko lehiak" haren gobernantza oztopatzen dutela.

PEKÍN, 14/09/2026.- El Ministerio chino de Exteriores sostuvo este lunes que la difusión de narrativas de amenaza o fomentar la confrontación solo obstaculizará el proceso de gobernanza de la inteligencia artificial (IA), en medio del debate generado en Estados Unidos sobre la necesidad de frenar el desarrollo de esta tecnología. El portavoz del departamento Guo Jiakun defendió en una rueda de prensa rutinaria que el desarrollo de la IA -un campo en el que compiten con dureza China y EEUU- concierne al bienestar de toda la humanidad, por lo que todas las partes deben promover conjuntamente una IA "abierta, inclusiva, accesible para todos y orientada al bien". Imagen de archivo de la Conferencia Mundial de Robótica celebrada en Pekín en agosto pasado. EFE/ Wu Hao

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Txinak adimen artifizialaren (AA) garapenaren inguruko "mehatxu-diskurtsoak" eta konfrontazioa baztertu ditu astelehen honetan, eta teknologia "irekia, inklusiboa, guztiontzako irisgarria eta ongira bideratua" defendatu du.

Guo Jiakun Txinako Atzerri Ministerioko bozeramaileak prentsaurrekoan adierazi duenez, AAren garapenak gizateria osoaren ongizateari eragiten dio. Horregatik, herrialde guztiek teknologia horren nazioarteko araubidea elkarrekin garatzeko lan egin behar dutela esan du.

Txinak lankidetza eskatu du "asmo txarreko lehiaren" aurrean

"Mehatxu-diskurtsoak zabaltzeak" edo "asmo txarreko lehia" sustatzeak AIren nazioarteko arauketa oztopatuko du, Guoren arabera. Haren esanetan, horrelako jokabideek "ez diote mesederik egiten inoren interesei".

Bozeramaileak, halaber, teknologia berriek ziberespazioan duten eragina nabarmendu du. Azaldu duenez, Txinak AA txertatu du dagoeneko zibersegurtasunari buruzko araudi nazionalean, eta arlo horretako arauak eta kode etikoak egokitzen eta garatzen jarraitzen du.

Txina nazioarteko komunitatearekin elkarlanean aritzeko prest dagoela adierazi du Guok, "aro adimentsuak" zibersegurtasunaren alorrean dituen arriskuei aurre egiteko eta Internet herrialde guztietako herritarren mesedetan erabiltzea sustatzeko.

Eztabaida bizia AEBn

Adierazpenok AEBn AIren garapena moteldu edo arautu beharrari buruzko eztabaida piztu denean egin ditu Pekinek. Silicon Valleyko hainbat ordezkari ezagunek, tartean Dario Amodei Anthropiceko kontseilari delegatuak, Sam Altman OpenAIko zuzendari nagusiak eta Elon Muskek, eredu aurreratuenen garapena nahita moteltzeko eskatu dute, sistema horien gaineko kontrola galtzeko arriskua dela eta.

Donald Trump AEBko presidentea, ordea, jarrera horren aurka agertu da, eta "indar negatibotzat" jo ditu AA arautzea eskatzen dutenak. Trumpek nabarmendu du AEBk Txinaren aurretik daudela adimen artifizialean, eta abantaila horri eutsi nahi diola.

Txinak kontrola indartu nahi du

AEBko eztabaidarekin batera, Chen Yixin Txinako Estatuko Segurtasun ministroak AAren garapen "osasungarri eta ordenatua" defendatu du. Horretarako, datuen, algoritmoen, konputazio-azpiegituren eta erabilera zibileko zein militarreko aplikazioen gaineko kontrola handitzeko eskatu du.

Txina AAren lasterketan ari da buru-belarri, DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Tencent eta Zhipu bezalako enpresen bidez. Enpresa horiek eredu irekiak, prezio lehiakorrak eta merkaturatze azkarra baliatzen ari dira, eta AEBko sistema aurreratuenetara hurbiltzen ari dira, Washingtonen txip aurreratuen esportazioari ezarritako murrizketak gorabehera.

Joan den udan, Xi Jinping Txinako presidenteak AIren gobernantza "zehatza eta eraginkorra" eskatu zuen. Gainera, Shanghain adimen artifizialaren inguruko nazioarteko lankidetzarako erakunde bat sortu zuen Txinak, 30 herrialde ingururen parte-hartzearekin.

Eztabaida Xi Jinpingek irailaren amaieran Etxe Zurira egin asmo duen bisita baino bi aste lehenago piztu da. Litekeena da AI izatea AEBko eta Txinako presidenteen arteko bilerako gai nagusietako bat.

Inteligentzia artifiziala Txina Ameriketako Estatu Batuak Gizartea

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