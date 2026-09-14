Txinak konfrontazioa baztertu du AAren inguruko eztabaidan, eta "ongira bideratutako" teknologia defendatu du
Pekinek adimen artifizial ireki eta inklusiboaren nazioarteko araubidea eskatu du, eta ohartarazi du mehatxu-diskurtsoek eta "asmo txarreko lehiak" haren gobernantza oztopatzen dutela.
Txinak adimen artifizialaren (AA) garapenaren inguruko "mehatxu-diskurtsoak" eta konfrontazioa baztertu ditu astelehen honetan, eta teknologia "irekia, inklusiboa, guztiontzako irisgarria eta ongira bideratua" defendatu du.
Guo Jiakun Txinako Atzerri Ministerioko bozeramaileak prentsaurrekoan adierazi duenez, AAren garapenak gizateria osoaren ongizateari eragiten dio. Horregatik, herrialde guztiek teknologia horren nazioarteko araubidea elkarrekin garatzeko lan egin behar dutela esan du.
Txinak lankidetza eskatu du "asmo txarreko lehiaren" aurrean
"Mehatxu-diskurtsoak zabaltzeak" edo "asmo txarreko lehia" sustatzeak AIren nazioarteko arauketa oztopatuko du, Guoren arabera. Haren esanetan, horrelako jokabideek "ez diote mesederik egiten inoren interesei".
Bozeramaileak, halaber, teknologia berriek ziberespazioan duten eragina nabarmendu du. Azaldu duenez, Txinak AA txertatu du dagoeneko zibersegurtasunari buruzko araudi nazionalean, eta arlo horretako arauak eta kode etikoak egokitzen eta garatzen jarraitzen du.
Txina nazioarteko komunitatearekin elkarlanean aritzeko prest dagoela adierazi du Guok, "aro adimentsuak" zibersegurtasunaren alorrean dituen arriskuei aurre egiteko eta Internet herrialde guztietako herritarren mesedetan erabiltzea sustatzeko.
Eztabaida bizia AEBn
Adierazpenok AEBn AIren garapena moteldu edo arautu beharrari buruzko eztabaida piztu denean egin ditu Pekinek. Silicon Valleyko hainbat ordezkari ezagunek, tartean Dario Amodei Anthropiceko kontseilari delegatuak, Sam Altman OpenAIko zuzendari nagusiak eta Elon Muskek, eredu aurreratuenen garapena nahita moteltzeko eskatu dute, sistema horien gaineko kontrola galtzeko arriskua dela eta.
Donald Trump AEBko presidentea, ordea, jarrera horren aurka agertu da, eta "indar negatibotzat" jo ditu AA arautzea eskatzen dutenak. Trumpek nabarmendu du AEBk Txinaren aurretik daudela adimen artifizialean, eta abantaila horri eutsi nahi diola.
Txinak kontrola indartu nahi du
AEBko eztabaidarekin batera, Chen Yixin Txinako Estatuko Segurtasun ministroak AAren garapen "osasungarri eta ordenatua" defendatu du. Horretarako, datuen, algoritmoen, konputazio-azpiegituren eta erabilera zibileko zein militarreko aplikazioen gaineko kontrola handitzeko eskatu du.
Txina AAren lasterketan ari da buru-belarri, DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Tencent eta Zhipu bezalako enpresen bidez. Enpresa horiek eredu irekiak, prezio lehiakorrak eta merkaturatze azkarra baliatzen ari dira, eta AEBko sistema aurreratuenetara hurbiltzen ari dira, Washingtonen txip aurreratuen esportazioari ezarritako murrizketak gorabehera.
Joan den udan, Xi Jinping Txinako presidenteak AIren gobernantza "zehatza eta eraginkorra" eskatu zuen. Gainera, Shanghain adimen artifizialaren inguruko nazioarteko lankidetzarako erakunde bat sortu zuen Txinak, 30 herrialde ingururen parte-hartzearekin.
Eztabaida Xi Jinpingek irailaren amaieran Etxe Zurira egin asmo duen bisita baino bi aste lehenago piztu da. Litekeena da AI izatea AEBko eta Txinako presidenteen arteko bilerako gai nagusietako bat.
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