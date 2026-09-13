2026-2027 DENBORALDIA
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Imsersoren bidaiak bihartik aurrera egongo dira eskuragarri Hego Euskal Herriko pentsiodunentzat

Nafarrentzat astelehenean abiatuko da plaza eskuratzeko epea, eta EAEko pentsiodunentzat, asteazkenean. Guztira, ia 900.000 plaza eskainiko dira penintsulako kostaldera eta uharteetara joateko edo bospasei eguneko bidaiatxoak egiteko. 

(Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO) Termalismo del Imserso REMITIDA / HANDOUT por CEDIDA/IMSERSO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/5/2019
Hainbat pentsiodun bidaia batez gozatzen. Artxiboko argazkia: Europa Press/Imserso

EITB

Azken eguneratzea

Aste honetan hasiko dira 2026-2027 denboraldiko Imsersoren bidaiak merkaturatzen. Programan izena emanda dauden ia 79.000 pentsiodun nafarrek astelehenean bertan izango dute plaza erreserbatzeko aukera, eta bi egun geroago, asteazkenean, gauza bera egin ahalko dute EAEko 300.000 erretiratuek. 

Beti bezala, erreserbak egiteko prozesuak bi fase izango ditu. Aurrena, lehentasuna duten erabiltzaileek aukeratuko dute (puntukako sistema bat dago ezarrita, eta errenta baxua izateak, adin handiagoa edukitzeak edo Imsersorekin bidaiatu ez izanak, besteak beste, puntu gehiago ematen dituzte), eta, ondoren, lehentasuna ez dutenek. 

Denboraldi honetan 879.213 bidaia jarriko dituzte pentsiodunen esku. Iaz bezala, errenta baxua duten erretiratuentzat 7.400 plaza baino gehiago gorde dituzte, 50 euroan (helmuga zein den gorabehera). Gainera, plazen ehuneko jakin bat erreserbatu dute etxeko animaliekin bidaiatu nahi dutenentzat. 

Plazen erdiek penintsulako kostaldera 8-10 eguneko bidaiak egiteko aukera emango dute, ia % 26 uharteetara joateko bidaiak izango dira, eta % 23,9, berriz, bospasei eguneko eskapadak egitekoak. Azken kategoria horretan daude zirkuitu kulturalak edo natura turismoa egiteko bidaiak, probintzietako hiriburuak bisitatzekoak, Ceuta eta Melillako hiri autonomoetara joatekoak eta Europako hirietara egiteko bidaia laburrak.  

Urriaren 1etik aurrera izango dira aurreneko bidaiak. Lehen helmuga: Oropesa. 

Bidaiak online erreserbatu ahalko dira Turismo Social eta Mundicolor webetan (NANa eta egiaztapen gakoa sartuta), baita bidaia agentzietan ere (NANa aurkeztuta).

Adinekoak Bidaiak Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Gizartea

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