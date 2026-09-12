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Logroñon desagertutako 83 urteko gizon baten gorpua aurkitu dute Vianan

Hilotza Iruñeko Auzitegiko Institutu Anatomikora eraman dute, autopsia egin diezaioten.

Agente de la Policía Nacional en las inmediaciones del río Ebro REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/9/2026

Polizia bat, Ebro ibaiaren inguruan. Argazkia: Europa Press

EITB

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Espainiako Polizia Nazionalaren agenteek Vianan (Nafarroa) aurkitu dute hilaren 5etik Logroñoko bere etxetik desagertuta zegoen 83 urteko gizonaren gorpua. Hilotza Ebro ibaiaren uretan aurkitu dute, Espainiako Gobernuak Errioxan duen Ordezkaritzak jakinarazi duenez.

Gorpua Iruñeko Auzitegiko Institutu Anatomikora eraman dute, autopsia egin diezaioten. 

Lizarrako Epaitegiari dagokio izapideak egitea, gorpua Errioxa eta Nafarroako mugan topatu baitute.

Viana Nafarroa Desagertutako Pertsonak Gizartea

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