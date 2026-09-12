Logroñon desagertutako 83 urteko gizon baten gorpua aurkitu dute Vianan
Hilotza Iruñeko Auzitegiko Institutu Anatomikora eraman dute, autopsia egin diezaioten.
Espainiako Polizia Nazionalaren agenteek Vianan (Nafarroa) aurkitu dute hilaren 5etik Logroñoko bere etxetik desagertuta zegoen 83 urteko gizonaren gorpua. Hilotza Ebro ibaiaren uretan aurkitu dute, Espainiako Gobernuak Errioxan duen Ordezkaritzak jakinarazi duenez.
Gorpua Iruñeko Auzitegiko Institutu Anatomikora eraman dute, autopsia egin diezaioten.
Lizarrako Epaitegiari dagokio izapideak egitea, gorpua Errioxa eta Nafarroako mugan topatu baitute.
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