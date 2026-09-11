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Donostian perdigoi-tiroen ondorioz zauritutako gizon baten aurkako eraso arrazista salatu dute

Gizonak hiru jaurtigairen kolpea jaso zuen aurpegian eta bizkarrean. Harrera Sarearen arabera, "hilabete gutxiren buruan etorkin bati egin zaion horrelako bigarren erasoa da".

perdigoia zauritua

Perdigoi baten inpaktuaren irudia. Argazkia: Harrera Sarea

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Harrera Sarea kolektiboak ostegun honetan Donostian izandako "eraso arrazista" salatu du, gizon batek masailezurrean eta bizkarraren goiko aldean zauri arinak izan baitzituen hiru jaurtigairen talkaren ondorioz, segur aski aire konprimatuko arma batekin tirokatutako perdigoien ondorioz.

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, biktima ertzain-etxe batera joan zen gertakari horien aurrean salaketa jartzera, eta, ondoren, ospitalera eraman zuten.

Segurtasun Sailaren arabera, gizonezkoak hiru "marka" zituen aurpegian eta bizkarrean, eta, azaldu zuenez, norbaitek tiro egin zion, eguerdian, Mandasko Dukearen pasealekuan eserita zegoela.

Harrera Sarearen hitzetan, "eraso arrazista" izan da, "balkoi batetik tirokatu zuten pertsona migratzailea delako".

Bigarren erasoa

Elkarteak ziurtatu duenez, hau da migratzaile baten aurkako "horrelako bigarren erasoa hilabete gutxiren buruan", uda honetan bertan beste bati "tiro egin baitzioten Parte Zaharreko balkoi batetik".

"Ezin dugu ehiza arrazista normalizatu, ezta beste aldera begiratu ere", esan du Harrera Sareak, "migratzaileekiko gorrotoa urrunegi iristen ari delako".

Donostia Gizartea

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