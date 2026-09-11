Denuncian una agresión racista a un hombre herido por disparos de perdigón en San Sebastián
El colectivo Harrera Sarea ha denunciado la "agresión racista" sufrida este jueves por un hombre en San Sebastián, que resultó herido leve en el pómulo y la parte alta de la espalda a causa del impacto de tres proyectiles, probablemente perdigones disparados con un arma de aire comprimido.
El Departamento de Seguridad ha informado de que la víctima se personó en una comisaría de la Ertzaintza para interponer una denuncia por estos hechos, tras lo cual fue trasladado a un centro hospitalario.
Según Seguridad, el varón presentaba tres "marcas" en la cara y espalda que, según relató, le había provocado alguien que le disparó, cuando se encontraba sentado a mediodía en la calle Duque de Mandas de la capital guipuzcoana.
Harrera Sarea califica este suceso de “agresión racista", al tratarse de "una persona migrante" que "fue tiroteada desde un balcón".
Segunda agresión
La red de acogida ciudadana ha asegurado que esta es "la segunda agresión de estas características en pocos meses" contra una persona migrante, ya que este mismo verano "dispararon" a otra desde "un balcón de la Parte Vieja".
"No podemos normalizar la caza racista, ni mirar hacia otro lado", ha reclamado Harrera Sarea, que considera que "el odio hacia las personas migrantes está llegando demasiado lejos".
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