Hallan una cámara oculta en un baño de la planta de CAF en Beasain y un empleado se declara culpable
El Comité de Empresa ha denunciado los hechos y ha expresado su "total solidaridad con todas las personas que hayan podido sufrir esta agresión".
Un trabajador de la planta de CAF en Beasain se ha declarado culpable tras el hallazgo de una cámara oculta en uno de los baños de las instalaciones, según ha informado este jueves el Comité de Empresa de la empresa guipuzcoana.
En una nota difundida este jueves, los representantes sindicales han explicado que la Dirección les convocó a una reunión el pasado 4 de septiembre para informarles del hallazgo de una cámara oculta en uno de los baños de la fábrica y de la denuncia presentada ante la Ertzaintza. Asimismo, la empresa les comunicó que había enviado una notificación a las personas usuarias habituales del baño.
Tres días después, el 7 de septiembre, el Comité de Empresa fue convocado a una nueva reunión para hacer seguimiento del caso. Durante el encuentro, la Dirección les comunicó que un trabajador se había declarado culpable y que actualmente se encuentra de baja.
El escrito señala que toda esta información fue recibida bajo cláusula de confidencialidad, motivo por el que el Comité de Empresa no ha informado de lo sucedido hasta ahora.
"Total solidaridad" con las víctimas
El Comité de Empresa ha trasladado su "total solidaridad a todas las personas que hayan podido sufrir esta agresión" y ha exigido que los centros de trabajo sean "espacios seguros".
Por último, los representantes de los trabajadores han recordado que CAF dispone de un protocolo específico contra el acoso sexual y han animado a quienes puedan encontrarse en una situación de este tipo a ponerse en contacto con el Comité de Empresa.
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